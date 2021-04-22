Пенсионеры, Донбасс и Навальный. Кого разочаровало послание Путина

Для президента России Владимира Путина послание к Федеральному собранию в этом году было особенно важным. Во-первых, фоном к нему стало нарастание напряженности на мировой арене. На прошлой неделе США объявили о новом пакете антироссийских санкций, США, Польша, Чехия и Украина выслали российских дипломатов, в Донбассе с обеих сторон продолжаются обстрелы, а в ПАСЕ в четверг, 22 апреля, состоится голосование по антироссийской резолюции из-за конфликта на Украине. Во-вторых, уже менее чем через пять месяцев в России пройдут парламентские выборы. Рейтинг правящей партии по опросам гораздо ниже, чем во время предыдущего электорального цикла. В обществе есть запрос на перемены. Экономика только оправляется от последствий пандемии. И, судя по посланию этого года, исправление ситуации во внутренней политике власть считает наиболее важной.

В первой части послания глава государства сделал акцент на меры социальной поддержки населения. Это в первую очередь единовременная выплата по десять тысяч семьям на каждого школьника, которая должна состояться в середине августа, как сказал Путин, чтобы у родителей была возможность спокойно собрать своих детей в школу. Экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал эту меру «чистым популизмом».

«Одно дело, когда людей посадили на месяц дома, и они не работают, а когда они работают и просто так получают деньги – это чистый популизм. Нет сейчас никаких локдаунов, бизнес, который не умер, потихонечку оживает, то есть, большого экономического смысла в такой выплате нет», - считает Ракша. Экономист отметил, что мера принимается не из-за пандемии, а из-за приближающихся выборов. Помимо этого Путин пообещал регулярно начислять 5 650 рублей в месяц для детей в возрасте 8-16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, а также 6 350 рублей в месяц для нуждающихся беременных женщин.