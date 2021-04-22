Пенсионеры, Донбасс и Навальный. Кого разочаровало послание Путина
Президент России детально высказался о социальной поддержке и развитии инфраструктуры, но не упомянул несколько важных тем, которые от него ждали.
Для президента России Владимира Путина послание к Федеральному собранию в этом году было особенно важным. Во-первых, фоном к нему стало нарастание напряженности на мировой арене. На прошлой неделе США объявили о новом пакете антироссийских санкций, США, Польша, Чехия и Украина выслали российских дипломатов, в Донбассе с обеих сторон продолжаются обстрелы, а в ПАСЕ в четверг, 22 апреля, состоится голосование по антироссийской резолюции из-за конфликта на Украине. Во-вторых, уже менее чем через пять месяцев в России пройдут парламентские выборы. Рейтинг правящей партии по опросам гораздо ниже, чем во время предыдущего электорального цикла. В обществе есть запрос на перемены. Экономика только оправляется от последствий пандемии. И, судя по посланию этого года, исправление ситуации во внутренней политике власть считает наиболее важной.
В первой части послания глава государства сделал акцент на меры социальной поддержки населения. Это в первую очередь единовременная выплата по десять тысяч семьям на каждого школьника, которая должна состояться в середине августа, как сказал Путин, чтобы у родителей была возможность спокойно собрать своих детей в школу. Экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал эту меру «чистым популизмом».
«Одно дело, когда людей посадили на месяц дома, и они не работают, а когда они работают и просто так получают деньги – это чистый популизм. Нет сейчас никаких локдаунов, бизнес, который не умер, потихонечку оживает, то есть, большого экономического смысла в такой выплате нет», - считает Ракша. Экономист отметил, что мера принимается не из-за пандемии, а из-за приближающихся выборов. Помимо этого Путин пообещал регулярно начислять 5 650 рублей в месяц для детей в возрасте 8-16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, а также 6 350 рублей в месяц для нуждающихся беременных женщин.
Также Путин никак не затронул тему индексации пенсий. Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков еще 6 апреля в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» говорил, что не удивился бы, если Путин поднял бы эту тему в обращении к парламенту. «На индексацию требуются не такие уж большие деньги в масштабах государства, если поскрести по сусекам - можно найти», - отмечал Широков. О пенсионерах Путин вообще практически не говорил, упомянув только, что через три года большинство услуг будут предоставляться дистанционно и круглосуточно, а все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме «одного окна».
Другим важным итогом послания можно назвать озвученную помощь Путина регионам. Глава государства предложил весь объём коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Также Путин предложил выделить регионам так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. На такие кредиты планируется потратить до 2023 года полтриллиона рублей.
Тема развития инфраструктуры стала одной из самых важных в послании. Слово «инфраструктура» и производные от него прозвучали в обращении к парламенту 20 раз. При этом, например, о митингах и протестах не было сказано ни слова, несмотря на то, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о том, что наверняка речь в послании пойдет и о «прошедших протестах». Традиционно Владимир Путин не произнес фамилии оппозиционера Алексей Навального, хотя это было и так очевидно до обращения президента к Федеральному собранию.
Между тем, вчера по всей России – от Владивостока до Калининграда состоялись несанкционированные митинги оппозиции. Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщило, что на акциях протеста в среду было задержано более 1,7 тысячи человек. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге - более 800 человек. По оценкам МВД, в акциях протеста поучаствовали менее 15 тысяч человек. Директор признанного в РФ иноагентом Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов не согласился с такой оценкой и предложил умножать эту цифру на десять.
Вместе с тем Путин уделил не так много внимания в послании вопросам внешней политики. Президент в основном ограничился общими фразами и метафорами о «Шерхане», «Табаки» и «красной линии», не упоминая конкретные страны. В послании не было ни слова о США, Европе, Украине. Отсутствие последней в повестке послания является ключевой, по мнению политолога Дмитрия Орешкин, о чем он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Важно всегда читать между строк. А между строк отсутствует Украина. Ни слова он не сказал об украинской проблеме! Полтора месяца бьют в барабаны по телевидению о том, что стягиваются войска и тут вдруг ни слова на эту важную тему. Мне кажется, это ключевой момент послания», - подметил Орешкин.
Ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин рассказал, во сколько обойдется обещание Путина газифицировать регионы.
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