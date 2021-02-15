«Весь Кавказ внизу». Экономист объяснила неравенство в развитии регионов РФ
Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в эфире НСН оценила рейтинг регионов России по качеству жизни.
Москва, Санкт-Петербург и Московская область традиционно заняли первые позиции рейтинга регионов по качеству жизни – 2020. В первую десятку также входят Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область. В хвосте рейтинга также традиционно Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкесия. Фактически, топ-10 и десятка "аутсайдеров" практически не изменились с прошлого года, отмечает РИА Новости.
Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в эфире НСН объяснила, почему рейтинг развития российских регионов практически не меняется.
«Россия – страна с очень поляризованными доходами населения и уровнем развития инфраструктуры. Это первый фактор, объективный. И фактор второй – как считают. Потому что, почему Карачаево-Черкесия, мне никто объяснить не может. Чем лучше Дагестан? Чем лучше Ингушетия? Весь Северный Кавказ внизу. Мы в такой поляризации живем давным-давно. Москву не любят по всей стране. А дети уезжают туда учиться и работать. Простых способов изменения этих колоссальных диспропорций я не вижу», - сказала Зубаревич.
Она также назвала самый тяжелый с точки зрения развития регион. «Тыва. Потому что чудовищная инфраструктура. Просто чудовищная. Все Забайкалье такое же. Огромные деньги нужны. Институциональные условия такие, что бизнес туда не идет инвестировать. Риски большие на Северном Кавказе. Но там мобильность выше. Оттуда уезжают на заработки. Он не такой удаленный», - пояснила экономист.
По ее словам, программы создания особых экономических зон (ОЭЗ) в большинстве регионов не работают. «Единственная успешная ОЭЗ – это Алабуга в и так не бедном Татарстане. Где всей мощью региона, деньгами региона, очень грамотной политикой удалось создать успешный продукт. Но других Татарстанов у нас нет. Поэтому заметных, ярких особых зон больше нет», - указала собеседница НСН.
Она выразила мнение, что федеральная политика поддержки регионов «никакая».
«Деньги даются на поддержку бюджетов. Без этих денег треть российских регионов не могла бы иметь даже то, что имеет. Тыва дотационная под 80%. Республики Северного Кавказа – уровень дотационности от 60% до 85%. Это Ингушетия и Чечня. Даже у Крыма с Севастополем уровень дотационности от 55% до 70%», - перечислила Зубаревич.
Ранее Наталья Зубаревич в эфире НСН назвала основные критерии, по которым можно оценивать шансы на новые губернаторские отставки.
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