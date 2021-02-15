«Весь Кавказ внизу». Экономист объяснила неравенство в развитии регионов РФ

Москва, Санкт-Петербург и Московская область традиционно заняли первые позиции рейтинга регионов по качеству жизни – 2020. В первую десятку также входят Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область. В хвосте рейтинга также традиционно Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкесия. Фактически, топ-10 и десятка "аутсайдеров" практически не изменились с прошлого года, отмечает РИА Новости.

Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в эфире НСН объяснила, почему рейтинг развития российских регионов практически не меняется.

«Россия – страна с очень поляризованными доходами населения и уровнем развития инфраструктуры. Это первый фактор, объективный. И фактор второй – как считают. Потому что, почему Карачаево-Черкесия, мне никто объяснить не может. Чем лучше Дагестан? Чем лучше Ингушетия? Весь Северный Кавказ внизу. Мы в такой поляризации живем давным-давно. Москву не любят по всей стране. А дети уезжают туда учиться и работать. Простых способов изменения этих колоссальных диспропорций я не вижу», - сказала Зубаревич.