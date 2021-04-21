«Благородно, но не поможет». Экономист о «путинских» выплатах в 10 тысяч рублей

«Разовая раздача денег населению в условиях будет в момент, когда нет никаких особых коронавирусных ограничений. Одно дело, когда людей посадили на месяц дома и они не работают, а когда они работают и просто так получают деньги – это чистый популизм. Нет сейчас никаких локдаунов, бизнес, который не умер, потихонечку оживает, то есть, большого экономического смысла в такой выплате нет. В данном случае она принимается скорее не из-за пандемии, а из-за приближающихся выборов», - отметил он.

По его словам, экономический смысл есть только в регулярных выплатах, которые могут повысить уровень жизни граждан.