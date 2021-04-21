«Благородно, но не поможет». Экономист о «путинских» выплатах в 10 тысяч рублей

Денис Ракша рассказал НСН, почему единовременные выплаты населению с экономической точки зрения ни на что не влияют.

Экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что объявленная президентом Владимиром Путиным единовременная выплата в 10 тысяч рублей семьям со школьниками является популизмом, а с экономической точки зрения никому не поможет.

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«Разовая раздача денег населению в условиях будет в момент, когда нет никаких особых коронавирусных ограничений. Одно дело, когда людей посадили на месяц дома и они не работают, а когда они работают и просто так получают деньги – это чистый популизм. Нет сейчас никаких локдаунов, бизнес, который не умер, потихонечку оживает, то есть, большого экономического смысла в такой выплате нет. В данном случае она принимается скорее не из-за пандемии, а из-за приближающихся выборов», - отметил он.

По его словам, экономический смысл есть только в регулярных выплатах, которые могут повысить уровень жизни граждан.

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«Регулярные выплаты нужны для того, чтобы повысить покупательную способность населения на какой-то достаточно длительный период. А помочь кому-то купить тетрадки к 1 сентября – это, конечно, задача благородная, но не экономическая», - пояснил эксперт.

Он также отметил, что прошлогодние выплаты в условиях пандемии сработали, и по итогам 2020 года значительно сократилась доля тех, кто живет за чертой прожиточного минимума.

Кроме выплат семьям со школьниками Путин пообещал регулярно начислять 5 650 рублей в месяц для детей в возрасте 8-16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, а также 6 350 рублей в месяц для нуждающихся беременных женщин.

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ТЕГИ:ЭкономикаШкольникиВладимир ПутинВыплаты
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