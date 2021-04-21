Экономист подсчитал, во сколько обойдется обещание Путина газифицировать регионы

Экономист в эфире НСН заявил, что бесплатная газификация земельных участков россиян будет убыточной для компаний и может сказаться на тарифах.

Бесплатная газификация земельных участков россиян будет убыточной для компаний и может сказаться на тарифах, рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который пообещал во время Послания к Федеральному Собранию, что газ должен быть подведен к земельным участкам граждан бесплатно.

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«Эта газификация убыточна. Направленные на это инвестиции в разумные сроки через тариф не отобьются. У компаний должен быть интерес, чтобы этим заниматься, либо какое-то софинансирование или поддержка от государства. Здесь должен быть понятный источник финансирования, а с этим есть вопросы», - отметил Кулагин.

По его словам, сейчас нет окончательных решений по конфигурации механизмов бесплатной газификации, и остается открытым главный вопрос: кто будет это финансировать.

«Если на себя это берут органы власти, значит надо искать источник средств в региональных и федеральном бюджете. Если на себя это берут компании, то у них должны появляться средства. И тут опять же целый набор вариантов, которые рассматривались и обсуждались, начиная от того, что это должно быть отражено в тарифе и ложиться на всех потребителей, заканчивая какими-то прямыми дотациями», - добавил специалист.

При этом Кулагин оценил затраты на газификацию участков россиян в ближайшие десять лет в более чем два триллиона рублей.

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«Возлагать это все на одну компанию было бы большой ошибкой. Нести такую нагрузку будет просто нереально, и мы можем породить кучу других проблем. Сейчас нет возможности надеяться, что газовые компании сами это сделают, потому что условия рыночные такие, что лишних средств на это просто нет», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, отдельные ступеньки газификации можно было бы решить привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН рассказал, что цены на газ в России - одни из самых высоких в мире.

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ФОТО: flickr/Peter Asquith
ТЕГИ:ТарифыВладимир ПутинГазпром
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