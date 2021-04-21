Экономист подсчитал, во сколько обойдется обещание Путина газифицировать регионы

«Эта газификация убыточна. Направленные на это инвестиции в разумные сроки через тариф не отобьются. У компаний должен быть интерес, чтобы этим заниматься, либо какое-то софинансирование или поддержка от государства. Здесь должен быть понятный источник финансирования, а с этим есть вопросы», - отметил Кулагин.

По его словам, сейчас нет окончательных решений по конфигурации механизмов бесплатной газификации, и остается открытым главный вопрос: кто будет это финансировать.

«Если на себя это берут органы власти, значит надо искать источник средств в региональных и федеральном бюджете. Если на себя это берут компании, то у них должны появляться средства. И тут опять же целый набор вариантов, которые рассматривались и обсуждались, начиная от того, что это должно быть отражено в тарифе и ложиться на всех потребителей, заканчивая какими-то прямыми дотациями», - добавил специалист.

При этом Кулагин оценил затраты на газификацию участков россиян в ближайшие десять лет в более чем два триллиона рублей.