«Это может предполагать прямое вовлечение стран НАТО в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого. Так что представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие», - сказал Полянский.

По его словам, власти Украины крайне заинтересованы в прямом вовлечении стран НАТО в конфликт, так как это является «единственным шансом выжить» для киевского режима.

«Есть ряд политиков в США, в Европе, которые говорят, что нам нужно послать армию, нам нужно воевать. Вы понимаете, что это означает начало Третьей мировой войны, потому что мы говорим о попытке победить ядерную державу», - добавил Полянский.

Так, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля заявлял, что для победы в конфликте Киеву необходимы «крылья». Тогда премьер-министр Риши Сунак поручил рассмотреть вопрос поставок истребителей Киеву. При этом американский лидер Джо Байден не раз заявлял, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Он указывал, что «на сегодняшний день» боевые самолеты не нужны Зеленскому.