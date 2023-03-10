«Натовская ЧВК»: Украина выпрашивает F-16 для прямого конфликта России и НАТО
Киев просит НАТО поставить ему истребители, чтобы вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией, однако в Москве предупреждают, что результатом станет Третья мировая война.
Поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран Североатлантического альянса в конфликт на Украине. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джэксону Хинклу.
«Это может предполагать прямое вовлечение стран НАТО в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого. Так что представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие», - сказал Полянский.
По его словам, власти Украины крайне заинтересованы в прямом вовлечении стран НАТО в конфликт, так как это является «единственным шансом выжить» для киевского режима.
«Есть ряд политиков в США, в Европе, которые говорят, что нам нужно послать армию, нам нужно воевать. Вы понимаете, что это означает начало Третьей мировой войны, потому что мы говорим о попытке победить ядерную державу», - добавил Полянский.
Так, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля заявлял, что для победы в конфликте Киеву необходимы «крылья». Тогда премьер-министр Риши Сунак поручил рассмотреть вопрос поставок истребителей Киеву. При этом американский лидер Джо Байден не раз заявлял, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Он указывал, что «на сегодняшний день» боевые самолеты не нужны Зеленскому.
Об опасности прямого конфликта НАТО и России в случае поставок истребителей предупреждают также военные и эксперты. При этом генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что поставки истребителей являются лишь вопросом времени.
«Киев получил 90% того, что запрашивал. Остались только подводные лодки и истребители. Считаю, что это вопрос времени. Американцы и НАТО отлично понимают, что для истребителей F-16 нужна сложная сеть, которой нет не территории Украины, значит, их надо будет перебрасывать на территорию Польши и соседних государств НАТО. Как только первый истребитель поднимется с их территории и прилетит на территорию Украины, то это будет говорить о том, что НАТО вступило в конфликт против России. Тогда у России будут развязаны руки», - сказал Липовой.
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild также говорил, что Киев рано или поздно обязательно получит западные истребители. Резников напомнил, что ФРГ сначала не желала отправлять свои машины, но позже все-таки изменила решение. Сейчас, по его словам, Киев получил немецкие танки Leopard, американские Abrams, британские Challenger и легкие танки из Франции.
Несмотря на заявления Байдена о том, что истребители Украине пока не будут поставлены, США наращивают объемы поставок другой техники. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в феврале заявлял, что Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых Киеву. По его словам, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца.
В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму страну превратили в «натовскую ЧВК».
«Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач», – приводит РИА Новости слова Небензи.
Тем временем Украина не оставляет надежды вступить в Североатлантический альянс. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Говорит большой Львов» 9 марта признал, что солдаты ВСУ погибают за страны НАТО.
«Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. Страны Балтии, Польша — мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни, и это нужно говорить вслух», — сказал он.
Джо Байден неоднократно заявлял, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика. Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны альянса уже договорились принять Украину, однако сейчас этот вопрос не на повестке дня. По его словам, на сегодняшний день альянсу важно поддерживать Украину, чтобы помочь ей сохраниться «как суверенное и независимое государство».
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