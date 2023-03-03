Франция может передать Украине списанные истребители Mirage
3 марта 202301:02
Французские власти изучают возможность поставок Украинских истребителей Mirage, сообщает ВMFTV.
Министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что с Киевом ведутся переговоры о поставках 12 самолетов. Также Париж планирует обучить украинских пилотов. Mirage были списаны летом 2022 года.
Как отметил глава военного ведомства, Франция может начать обучение украинских летчиков в Польше.
Как сообщалось ранее, Франция увеличит выпуск снарядов для поставляемых Украине вооружений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru