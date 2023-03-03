Франция может передать Украине списанные истребители Mirage

Министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что с Киевом ведутся переговоры о поставках 12 самолетов. Также Париж планирует обучить украинских пилотов. Mirage были списаны летом 2022 года.

Как отметил глава военного ведомства, Франция может начать обучение украинских летчиков в Польше.

Как сообщалось ранее, Франция увеличит выпуск снарядов для поставляемых Украине вооружений.

