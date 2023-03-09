Словакия и Польша готовы отправить Украине истребители МиГ-29

По словам Надя, его польский коллега Мариуш Блащак на встрече министров обороны стран Евросоюза 8 марта подтвердил, что его страна согласится совместно со Словакией передать Киеву «излишки» МиГ-29. Об этом министр сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В конце января Ярослав Надь сообщил в ходе онлайн-брифинга в медиацентре «Одесса — Украина», что Словакия готова поставить Украине истребители производства СССР МиГ-29. По его словам, страна охотно обучит пилотов ВСУ, передает НСН.

