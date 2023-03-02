Бербок заявила, что Германия не обсуждает отправку истребителей Украине
Берлин не обсуждает возможную отправку Украине боевых самолетов, сообщила телеканалу ARD министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
«Мы не ведем дебаты на этот счет», — сказала глава внешнеполитического ведомства.
Также, по ее словам, Киев должен сам решать, следует ли включать в мирное соглашение обязательное условие по Крыму.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет использовать для ударов по территории России истребители и дальнобойное оружие, если Запад предоставит Киеву такое вооружение.
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