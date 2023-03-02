Бербок заявила, что Германия не обсуждает отправку истребителей Украине

Берлин не обсуждает возможную отправку Украине боевых самолетов, сообщила телеканалу ARD министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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«Мы не ведем дебаты на этот счет», — сказала глава внешнеполитического ведомства.

Также, по ее словам, Киев должен сам решать, следует ли включать в мирное соглашение обязательное условие по Крыму.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет использовать для ударов по территории России истребители и дальнобойное оружие, если Запад предоставит Киеву такое вооружение.

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ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИстребителиГермания
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