В Минобороны Украины заявили, что Запад поставит истребители Киеву

По мнению главы украинского оборонного ведомства, Запад снова сформирует коалицию по истребителям, после чего Украина получит «основной самолет и другие типы».

Резников напомнил, что ФРГ сначала не желала отправлять свои машины Украины, но позже все-таки изменила решение. Сейчас, по его словам, в основном Киев получил немецкие танки Leopard, американские Abrams, британские Challenger и легкие танки из Франции.

Министр обороны Украины добавил, что надеется получить от Запада «два-три типа истребителей».

Ранее стало известно, что Франция может передать Украине списанные истребители Mirage. Об этом сообщило агентство НСН.

