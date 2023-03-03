В Минобороны Украины заявили, что Запад поставит истребители Киеву
Украина рано или поздно обязательно получит западные истребители. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild.
По мнению главы украинского оборонного ведомства, Запад снова сформирует коалицию по истребителям, после чего Украина получит «основной самолет и другие типы».
Резников напомнил, что ФРГ сначала не желала отправлять свои машины Украины, но позже все-таки изменила решение. Сейчас, по его словам, в основном Киев получил немецкие танки Leopard, американские Abrams, британские Challenger и легкие танки из Франции.
Министр обороны Украины добавил, что надеется получить от Запада «два-три типа истребителей».
Ранее стало известно, что Франция может передать Украине списанные истребители Mirage. Об этом сообщило агентство НСН.
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