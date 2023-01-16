Нарушить табу: Германию заставляют поставить танки на Украину
ФРГ отказывается поставлять Киеву танки Leopard и другие вооружения из опасений прямой войны с Россией, между тем Франция и Польша объявили об отправке Украине боевых машин, чтобы немцы «двинулись с места».
Киев никогда не получит списанные истребители Tornado, которые заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом заявил немецкий политик Гауке Шульц в Twitter.
«Вы никогда не получите Tornado. Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией», — сказал Шульц.
Он также добавил, что знает людей, которые работают с истребителями, и что они не хотели бы такого «ненадлежащего использования» техники.
Ранее Мельник опубликовал в своем микроблоге обращение к канцлеру Германии, в котором предложил отправить Украине 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского МИД, списанию.
«У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре выведут из эксплуатации и заменят F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado на Украину, канцлер?» — написал он.
Так, Германия ведет себя крайне осторожно в вопросе поставок вооружений на Украину. Во вторник, 10 января, сообщалось, что Франция и Польша пытаются повлиять на Германию в вопросе принятия решения о передаче украинским военным танков Leopard. По информации источника Politico, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке Киеву французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись» с места. В статье также говорится, что Варшава намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства.
Однако сама Польша не спешит «заваливать» Украину вооружениями. Представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох 9 января заявил, что Варшава располагает возможностью передать Киеву лишь символическое количество танков Leopard. При этом вопрос самой передачи находится еще на рассмотрении, добавил он, уточнив, что если Польша и передаст Украине Leopard, то их число нельзя будет измерять десятками.
Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре 5 января условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия тогда заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. В заявлении на сайте Белого дома сообщается, что обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
При этом еще 17 декабря прошлого года Шольц заявлял, что прекращение поставок БМП Marder и танков Leopard на Украину позволит предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Однако Германия, по словам канцлера, готова продолжать оказывать помощь Киеву.
«Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. В-третьих, немцы не будут действовать в одиночку. Это критерий нашей решительной и в то же время взвешенной политики, и он будет применяться и в следующем году», — приводит издание Süddeutsche Zeitung слова Шольца.
В поставках танков Leopard Германия отказала Украине еще в октябре. Тогда канцлер ФРГ объяснил такое решение тем, что Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами. Однако министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отмечала, что государство будет стремиться поддерживать Украину «сколько необходимо». А депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер заявлял, что Шольц боится реакции России на поставки вооружений Украине. По его словам, именно по этой причине канцлер не решился передать Украине боевые танки.
Тем временем США продолжают поставлять на Украину огромное количество вооружения. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что США путем предоставления дополнительной военной помощи Украине, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны, стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий.
При этом издание Politico со ссылкой на осведомленные источники 10 января сообщило, что США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker. По данным издания, бронетехника требуется для отражения якобы ожидающегося весной наступления российских сил.
Телеканал CNN 16 января отметил, что Украина стала лабораторией для испытания западного оружия, которое не всегда оправдывает ожидания, а после уроков конфликта может и вовсе уйти в прошлое. По словам источника, никакое из западного оружия «раньше не использовалось в конфликтах между двумя индустриально развитыми странами», поэтому Украина стала «оружейной лабораторией во всех смыслах». Указывается, что для Пентагона украинский конфликт стал источником огромного количества информации об американских системах.
Ранее, 9 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружения от западных стран не изменят ситуацию по достижению поставленных целей спецоперации. Он подчеркнул, что эти поставки могут «добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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