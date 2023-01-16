Нарушить табу: Германию заставляют поставить танки на Украину

«Вы никогда не получите Tornado. Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией», — сказал Шульц.

Он также добавил, что знает людей, которые работают с истребителями, и что они не хотели бы такого «ненадлежащего использования» техники.

Ранее Мельник опубликовал в своем микроблоге обращение к канцлеру Германии, в котором предложил отправить Украине 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского МИД, списанию.

«У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре выведут из эксплуатации и заменят F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado на Украину, канцлер?» — написал он.