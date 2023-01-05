«Будьте осторожны!»: Франция готовится поставить на Украину новое вооружение
Макрон намерен поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC, жители Франции обрушились с критикой на такое решение, между тем в России заявляют, что Запад продолжает подталкивать Украину к кровопролитию.
Читатели французского журнала Le Point раскритиковали решение президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину тяжелые бронеавтомобили AMX-10RC. Свое мнение они высказали в комментариях на сайте издания.
«Если только Макрон не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков», — написал пользователь Par Djill59.
В свою очередь комментатор Par VIALARIN заявил, что, пока Макрон продолжает помогать другим странам, «французы страдают». Он задался вопросом, каким будет состояние Франции после пяти лет правления «нормального президента» и десяти лет Макрона.
При этом по мнению Par ORDRE PUBLIC, Макрону стоит оказать эффективную помощь бизнесменам, предприятиям, пенсионерам, а не тратить сотни миллионов и военную технику на Украину. Комментатор считает, что это «пустая трата». Также он призвал прекратить «изображать миллиардеров, которыми мы не являемся».
«Все эти деньги, пожертвованные Украине, лучше было бы направить на снижение цен на топливо, на любые источники энергии, на взносы, ставки НДС и т.д. Будьте осторожны, следующие несколько недель могут быть очень тяжелыми для правительства, но, к сожалению, также и для всех французов», — сказал Par ORDRE PUBLIC.
Так, Эммануэль Макрон во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 января пообещал поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC. Он отмечал, что бронетехника западного производства впервые будет поставлена в поддержку украинской армии. В тот же день глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву AMX-10RC, а также бронированные машины Bastion.
Колесные танки или тяжелые бронеавтомобили AMX-10 RC были разработаны французской компанией Nexter и производились с 1976 по 1994 год. Аббревиатура RC расшифровывается как Roues-Canon («пушка на колесах»). Боевая машина весит 17 тонн и оснащается 105-миллиметровой пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 миллиметра. Всего было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа.
Таким образом, Франция продолжает активно поставлять Украине вооружение и предоставлять различную помощь. В новогоднем обращении французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит помогать Украине «до победы».
«Мы уважаем вас и восхищаемся вами, ваша борьба является исторической, и она вдохновляет нас. Мы будем помогать вам до победы», — сказал президент в обращении, которое опубликовано на сайте Елисейского дворца.
Макрон также заверил французов в стойкости перед кризисом и заявил, что 2023 год станет годом первых проблем, которые ожидаются жителями страны. Он пообещал справиться с любыми вызовами, продолжить реактивировать ядерные реакторы и противостоять кризисам.
Ранее, в ноябре, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью AFP оценивал потребность Украины в танках в 150–300 машин, потребность в БТР — в 300 бронемашин. Президент Украины Владимир Зеленский не раз благодарил Макрона за оказываемую помощь и выражал надежду на дальнейшие поставки вооружений. В своем Telegram-канале 4 января он сообщил, что согласовал с Макроном сотрудничество и для укрепления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).
Между тем читатели китайского портала «Гуаньча» 5 января раскритиковали заявление Макрона о том, что до восстановления мира в Европе и до «победы Украины» поддержка Киева не ослабнет.
«Запад никогда не рассматривал возможность мирных переговоров с Россией. Западные политики дают эти так называемые обещания о гарантиях безопасности, чтобы создать видимость деятельности», — написал один из комментаторов.
А другой читатель выразил уверенность, что Макрон отстаивает интересы США и помогает Вашингтону заработать «еще больше денег».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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