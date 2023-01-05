«Будьте осторожны!»: Франция готовится поставить на Украину новое вооружение

«Если только Макрон не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков», — написал пользователь Par Djill59.

В свою очередь комментатор Par VIALARIN заявил, что, пока Макрон продолжает помогать другим странам, «французы страдают». Он задался вопросом, каким будет состояние Франции после пяти лет правления «нормального президента» и десяти лет Макрона.

При этом по мнению Par ORDRE PUBLIC, Макрону стоит оказать эффективную помощь бизнесменам, предприятиям, пенсионерам, а не тратить сотни миллионов и военную технику на Украину. Комментатор считает, что это «пустая трата». Также он призвал прекратить «изображать миллиардеров, которыми мы не являемся».

«Все эти деньги, пожертвованные Украине, лучше было бы направить на снижение цен на топливо, на любые источники энергии, на взносы, ставки НДС и т.д. Будьте осторожны, следующие несколько недель могут быть очень тяжелыми для правительства, но, к сожалению, также и для всех французов», — сказал Par ORDRE PUBLIC.