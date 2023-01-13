По его словам, администрация президента США Джо Байдена осознала тот факт, что украинцы пытаются «обвести нас вокруг пальца». Джиральди указал, что многое из того оружия, которое Вашингтон отправляет Киеву, попадает на черный рынок.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил РИА Новости, что поставки оружия США на Украину создали новый черный рынок в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

