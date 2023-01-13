Офицер ЦРУ заявил, что США осознали обман Киева с поставками оружия

Соединенные Штаты отправляют своих представителей на Украину, чтобы усилить контроль над поставляемыми вооружениями из-за данных об их неправомерном использовании. Об этом сообщил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Бездонная бочка»: Украина требует больше вооружения от Запада

По его словам, администрация президента США Джо Байдена осознала тот факт, что украинцы пытаются «обвести нас вокруг пальца». Джиральди указал, что многое из того оружия, которое Вашингтон отправляет Киеву, попадает на черный рынок.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил РИА Новости, что поставки оружия США на Украину создали новый черный рынок в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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