В Германии заявили, что Украина никогда не получит истребители Tornado
Украина никогда не получит списанные в Германии истребители Tornado. Об этом заявил немецкий политик Гауке Шульц.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и предложил направить Киеву 93 истребителя Tornadо, которые подлежат списанию.
Немецкий политик указал, что украинская сторона «никогда не получит» Tornado, размещенные в Ягеле, отмечает Ura.ru.
«Они защищают нас и не ведут нас к конфликту с Россией», — написал Шульц в Twitter.
Политик добавил, что работающие с Tornado не хотели бы подобного «ненадлежащего использования» истребителей.
Между тем глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра призвал предоставить Украине «больше военной поддержки и оружия», сообщает телеканал «360».
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