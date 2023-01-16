В Германии заявили, что Украина никогда не получит истребители Tornado

Украина никогда не получит списанные в Германии истребители Tornado. Об этом заявил немецкий политик Гауке Шульц.

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Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и предложил направить Киеву 93 истребителя Tornadо, которые подлежат списанию.

Немецкий политик указал, что украинская сторона «никогда не получит» Tornado, размещенные в Ягеле, отмечает Ura.ru.

«Они защищают нас и не ведут нас к конфликту с Россией», — написал Шульц в Twitter.

Политик добавил, что работающие с Tornado не хотели бы подобного «ненадлежащего использования» истребителей.

Между тем глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра призвал предоставить Украине «больше военной поддержки и оружия», сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИстребителиУкраинаГермания
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