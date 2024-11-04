Нарушения или победа? Санду обошла Стояногло на президентских выборах в Молдавии
Согласно подсчетам 99,14% голосов, действующий лидер республики Майя Санду набрала 55,09%.
Несмотря на высокий антирейтинг действующего лидера Молдавии Майи Санду и предсказания некоторых российских политологов о ее возможном проигрыше на президентских выборах в республике, она одерживает победу после второго тура голосования. При этом правоохранители выявили ряд нарушений при проведении выборов в Молдавии. Вероятно, в таких вбросах многие и не сомневались.
ПОБЕДА САНДУ?
4 ноября Центризбирком (ЦИК) Молдавии сообщил, что после обработки 99,14% протоколов на президентских выборах в стране лидирует действующий глава республики Майя Санду. По подсчетам ЦИК, она получила 55,09% голосов избирателей. При этом внутри страны действующий президент проиграла оппозиционному кандидату от Партии социалистов Александру Стояногло, получив 45,01% голосов.
До этого Санду заявила о своей победе во втором туре президентских выборов, которые прошли в Молдавии днем ранее. Политик поблагодарила избирателей «за активное участие в выборах» и поддержала призыв своего оппонента Стояногло к сохранению стабильности, спокойствия и мира в стране.
При этом после обработки 85% протоколов лидировал экс-прокурор Стояногло. По предварительным подсчетам он набирал 51,36% голосов, а Санду — лишь 48,64%.
Еще до проведения второго этапа голосования молдавский политолог, директор Института общественной политики Аркадий Барбарошие в интервью НСН усомнился в возможной победе оппозиции, назвав ее «неправильной» и пророссийской.
«Я думаю, что Майя Санду выиграет второй тур. И это благодаря участию европейской диаспоры. Есть информация, что Кремль проплатил порядка 200 тысяч людей, чтобы они голосовали за "кремлевского кандидата". В оппозиции есть партии, которые смотрят на Восток и на объединение с Россией. Но есть и партии, которые смотрят на объединение с Европейским Союзом. Но им почему-то кажется, что то, что делает Санду — это против интересов Молдавии. Но на самом деле, Санду впервые так решительно объединила политические силы, которые хотят интегрироваться в ЕС», - отметил он.
Решающий второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 3 ноября. В республике было открыто более 2,2 тысячи избирательных участков, еще свыше 230 работали за границей, в том числе один в посольстве страны в Москве. Как сообщал корреспондент РИА Новости, у здания дипмиссии собралась длинная очередь. По словам главы ЦИК Молдавии Анжелы Караман, самая высокая явка избирателей наблюдалась именно в Москве, где проголосовали 4,5 тысячи граждан из максимально возможных 10 тысяч.
Первый тур выборов состоялся 20 октября. Избирателям были представлены 11 кандидатов. Тогда же в Молдавии состоялся и референдум по евроинтеграции республики. По итогам первого этапа голосования Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выборов был проведен в связи с тем, что ни один из кандидатов в президенты не преодолел порог в 50%.
НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ
Минувшее голосование в Молдавии прошло не без вбросов и нарушений. Так, 3 ноября правоохранительные органы страны сообщили о кибератаке на один из информационных сайтов Центризбиркома республики. К тому же правоохранители зарегистрировали 225 нарушений по стране, а молдавская общественная организация Promo-LEX получила более одной тысячи тревожных сигналов.
На первом месте по числу — нарушения тайны голосования. Их было выявлено 46, передает «Газета.ру». Отмечается, что на некоторых участках фотографировали бюллетени, демонстрировали документы с отмеченным кандидатом, осуществляли групповое голосование, повреждали пломбы на урнах, иногда запугивали наблюдателей, а также на участках присутствовали посторонние лица.
К тому же известно, что некоторые комиссии неправильно хранили бюллетени, прерывали видеонаблюдения. Также в Молдавии отмечались неполадки в системе SIAS Alegeri и недочеты в избирательных списках.
При этом возможность фальсификации выборов со стороны действующей власти Молдавии еще до проведения второго тура голосования в беседе с НСН подтвердил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
«Центральная избирательная комиссия — просто "мальчики на побегушках" у Майи Санду. Власть может пойти на открытые фальсификации, к этим выборам уже много вопросов. Основная опасность в том, что коллективный Запад закроет на все глаза. Сейчас власть дошла до точки беспредела во всех отношениях. Выборы — всего лишь итог того тотального беспредела, коррупции, воровства, кумовства, который творился в период правления Санду. Конечно, режим будет себя защищать, ибо они прекрасно понимают, что после полного провала нужно будет отвечать за весь бардак, который они творили в нашей стране. Очевидно, они будут делать все возможное, чтобы себя защитить и уйти от законного наказания», - сказал он.
Ранее директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что у Майи Санду очень высокий антирейтинг, поэтому она имеет большие шансы на проигрыш.
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