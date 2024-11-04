Нарушения или победа? Санду обошла Стояногло на президентских выборах в Молдавии

ПОБЕДА САНДУ?

4 ноября Центризбирком (ЦИК) Молдавии сообщил, что после обработки 99,14% протоколов на президентских выборах в стране лидирует действующий глава республики Майя Санду. По подсчетам ЦИК, она получила 55,09% голосов избирателей. При этом внутри страны действующий президент проиграла оппозиционному кандидату от Партии социалистов Александру Стояногло, получив 45,01% голосов.

До этого Санду заявила о своей победе во втором туре президентских выборов, которые прошли в Молдавии днем ранее. Политик поблагодарила избирателей «за активное участие в выборах» и поддержала призыв своего оппонента Стояногло к сохранению стабильности, спокойствия и мира в стране.

При этом после обработки 85% протоколов лидировал экс-прокурор Стояногло. По предварительным подсчетам он набирал 51,36% голосов, а Санду — лишь 48,64%.