Литва пообещала помочь Молдавии и Грузии вступить в Евросоюз

Литва не допустит, чтобы жители Молдавии и Грузии упустили возможность вступить в Евросоюз. Об этом заявил литовский лидер Гитанас Науседа, сообщило издание Delfi.

Оппозиция Молдавии оспорит итоги референдума о вступлении в ЕС

Глава государства подчеркнули, что и Тбилиси, и Кишинев принадлежат к европейской семье.

Президент потребовал и от других стран помогать гражданским обществам Молдавии и Грузии.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты прошедшего в минувшие выходные референдума по поводу присоединения страны к Евросоюзу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт президента Украины
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