Литва пообещала помочь Молдавии и Грузии вступить в Евросоюз
29 октября 202420:38
Литва не допустит, чтобы жители Молдавии и Грузии упустили возможность вступить в Евросоюз. Об этом заявил литовский лидер Гитанас Науседа, сообщило издание Delfi.
Глава государства подчеркнули, что и Тбилиси, и Кишинев принадлежат к европейской семье.
Президент потребовал и от других стран помогать гражданским обществам Молдавии и Грузии.
Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты прошедшего в минувшие выходные референдума по поводу присоединения страны к Евросоюзу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru