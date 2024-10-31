Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о евроинтеграции

Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о евроинтеграции, который прошёл 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба суда.

МИД РФ: В Москве не верят результатам референдума в Молдавии о присоединении к ЕС

Согласно результатам референдума, поправки в конституцию с целью присоединения страны к Евросоюзу поддержали 50,35% голосовавших.

Также Конституционный суд Молдавии разрешил внести в конституцию республики поправки о необратимости европейского курса.

Ранее Еврокомиссия обвинила Россию в якобы «беспрецедентном вмешательстве» в выборы президента Молдавии, а также в прошедший в стране референдум о европейской интеграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:РеферендумЕвросоюзМолдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры