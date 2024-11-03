В Молдавии сообщили о кибератаке на один из сайтов Центризбиркома

Глава ЦИК Молдавии Анжела Караман сообщила, что самая высокая явка на выборах президента Молдавии за рубежом - в Москве. проголосовали 4,5 тысячи из максимально возможных 10 тысяч.

Второй тур выборов президента Молдавии официально признали состоявшимся. Явка превысила 20%. Комиссия обновляет сведения о количестве голосов в реальном времени. На избирательные участки уже пришли более 580 тысяч избирателей, а за рубежом проголосовали ещё около 65 тысяч граждан.

Ранее Еврокомиссия обвинила Россию в якобы «беспрецедентном вмешательстве» в выборы президента Молдавии, а также в прошедший в стране референдум о европейской интеграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

