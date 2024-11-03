В Молдавии сообщили о кибератаке на один из сайтов Центризбиркома
Правоохранительные органы Молдавии сообщили о кибератаке на один из информационных сайтов Центризбиркома.
Глава ЦИК Молдавии Анжела Караман сообщила, что самая высокая явка на выборах президента Молдавии за рубежом - в Москве. проголосовали 4,5 тысячи из максимально возможных 10 тысяч.
Второй тур выборов президента Молдавии официально признали состоявшимся. Явка превысила 20%. Комиссия обновляет сведения о количестве голосов в реальном времени. На избирательные участки уже пришли более 580 тысяч избирателей, а за рубежом проголосовали ещё около 65 тысяч граждан.
Ранее Еврокомиссия обвинила Россию в якобы «беспрецедентном вмешательстве» в выборы президента Молдавии, а также в прошедший в стране референдум о европейской интеграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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