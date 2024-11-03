ЕС приготовился: США изменит военную помощь Киеву при победе Трампа
Такое предположение высказал ряд европейских политиков.
В ЕС приготовились к изменению курса военной помощи США Украине в случае победы бывшего американского президента Дональда Трампа на выборах. При этом в Брюсселе также опасаются усложнения торговых отношений с Вашингтоном, помня о прошлой политике экс-лидера США связанной с ужесточением пошлин. Однако политологи считают, что с уверенностью говорить о том, кто именно победит на предстоящих выборах, пока невозможно.
ПОБЕДА ТРАМПА — СМЕНА КУРСА?
Европейские политики допустили изменение курса помощи США Украине при победе на грядущих президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает издание «The Washington Post» со ссылкой на 15 политиков из Евросоюза. В то же время в ЕС считают, что при победе Трампа Вашингтон ослабит военные связи с Киевом, а также, что это может привести к началу торговых войн.
По данным источника, в Евросоюзе уже начались разговоры «о защите от Трампа договоренностей в сфере безопасности». В Брюсселе также не исключают возможного разрыва трансатлантических отношений в случае победы Трампа.
Между тем, представитель Минобороны Германии Михаэль Штемпфле считает, что европейцам предстоит еще больше потрудиться для обеспечения своей безопасности, так как независимо от того, кто победит на выборах в США, по его мнению, в будущем их внимание будет все больше приковано к Индо-Тихоокеанскому региону.
В Евросоюзе «опасаются» возвращения Трампа на пост президента США из-за его «жесткой» политики, которую он проводил в отношении Брюсселя в свой первый срок. Так, он ввел пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, которые поставляли в США. При этом в ходе предвыборной кампании политик говорил о намерении ввести допограничения, анонсировав самое значительное повышение пошлин почти за 100 лет.
Однако в Брюсселе считают, что ЕС сможет договориться с Трампом, предложив сотрудничать против Китая в торговой сфере или увеличив импорт США. При этом чиновники Евросоюза не исключили возможность ведения ответных пошлин.
Кроме того, издание утверждает, что для того, чтобы обезопасить себя от смены курса США в отношении Украины, чиновники из ЕС поставили задачу продвижения пакетов военной помощи Киеву до выборов. В свою очередь новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Украине. К тому же Брюссель увеличил военные расходы до максимального уровня со времен холодной войны, напоминает «The Washington Post». Однако европейские чиновники подтвердили в беседе с изданием, что потеря поддержки со стороны Вашингтона в оборонной сфере сильно ударит по ЕС.
ТРАМП И УКРАИНА
Дональд Трамп неоднократно говорил о своих планах по решению украинского конфликта в случае победы на выборах. Экс-президент США также заявлял, что способен урегулировать его за сутки. При этом политик обещал прекратить выплаты Киеву.
Он также призывал страны-члены НАТО уравнять расходы на помощь Украине с американскими. Трамп считает, что участники альянса тоже должны начать тратить на оборону 2% от ВВП. Политик утверждал, что уже предупреждал союзников по НАТО, что если те не увеличат военные расходы, то он позволит России «делать все, что она захочет», с теми, кто не выполняет свои финансовые обязательства перед объединением.
Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН подчеркнул, что выборы президента США, которые пройдут 5 ноября, станут судьбоносными, так как от них зависят дальнейшие действия Вашингтона по украинскому конфликту. По его мнению, от исхода президентских выборов в стране также зависит поддержка «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского Вашингтоном.
«Если побеждает Трамп, то на этот план никто серьезно смотреть не будет. Если побеждает Харрис (кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, оппонент Трампа – прим. НСН)… От нее тоже не слышно никаких четких высказываний с тем, что она будет продолжать помогать Украине, невзирая на массу других кризисов, которые угрожают мировому порядку, в том числе на Ближнем Востоке. Америка сейчас ничего не может сказать, потому что Байден (Действующий президент США Джо Байден – прим. НСН) — уходящий политик, а кто будет его наследником, и кто будет вести Америку в следующие четыре года, в том числе во всех геополитических вопросах, пока неизвестно», - объяснил политолог.
ШАНСЫ ТРАМПА
Между тем, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что шансы Дональд Трампа на победу выше, чем у его соперницы по гонке Камалы Харрис.
«Когда борьба была между Трампом и Клинтон (до победы Трампа в его первой президентской гонке с Хиллари Клинтон – прим. НСН), по всем рейтингам побеждала Клинтон, она даже праздновала победу, но потерпела поражение. Сейчас шансы Трампа на победу выше, благодаря нескольким покушениям они даже повысились. Трамп – это нечто иное. Шансы Трампа велики и в борьбе с Харрис, и были бы велики в борьбе с Байденом», - заметил он в беседе с НСН.
При этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский наоборот заявил, что пока невозможно предсказать результаты выборов президента США, ориентируясь лишь на показатели опросов.
«Если вспомнить выборы 2016 года, по опросам Хиллари Клинтон опережала Трампа до 8%, в итоге она проиграла. В этот раз изменения в опросах возможны, но результаты выборов непредсказуемы. Понятно, что ни одна сторона не признает поражения, каждый будет обвинять друг друга в нарушениях, не обойдется и без обвинения России во вмешательстве», - предположил он в разговоре с НСН.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Основными противниками в гонке стали Дональд Трамп и Камала Харрис. Она вступила в борьбу после того, как действующий президент страны Джо Байден покинул ее. Согласно опросам CBS и социологической компании «YouGov», опубликованным 27 октября, Трамп набрал 49% голосов потенциальных избирателей против 50% у Харрис. Опрос CBS, проведенный в начале октября, показал 48% у экс-президента США и 51% у кандидата от демократов.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заметил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США существует риск прекращения поддержки Киева Вашингтоном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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