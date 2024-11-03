ЕС приготовился: США изменит военную помощь Киеву при победе Трампа

ПОБЕДА ТРАМПА — СМЕНА КУРСА?

Европейские политики допустили изменение курса помощи США Украине при победе на грядущих президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает издание «The Washington Post» со ссылкой на 15 политиков из Евросоюза. В то же время в ЕС считают, что при победе Трампа Вашингтон ослабит военные связи с Киевом, а также, что это может привести к началу торговых войн.

По данным источника, в Евросоюзе уже начались разговоры «о защите от Трампа договоренностей в сфере безопасности». В Брюсселе также не исключают возможного разрыва трансатлантических отношений в случае победы Трампа.

Между тем, представитель Минобороны Германии Михаэль Штемпфле считает, что европейцам предстоит еще больше потрудиться для обеспечения своей безопасности, так как независимо от того, кто победит на выборах в США, по его мнению, в будущем их внимание будет все больше приковано к Индо-Тихоокеанскому региону.