На те же грабли. Европа продолжает санкционное давление на Россию - европейские правительства уходят
Новые санкции ЕС заставляют уходить в отставку правительства европейских стран, а не Кремля.
Западные санкции не пошатнули Россию, хотя в Европе уже сменились правительства четырех стран -Британии, Болгарии, Италии и Эстонии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в городе Бэиле-Тушнад в Румынии, сообщает РИА Новости.
Член экспертного клуба «Дигория» Ангелина Картунова в комментарии газете «Взгляд» заявила, что в Евросоюзе истощаются возможности по санкционному давлению на Россию.
Седьмой пакет санкций, принятый Советом ЕС 21 июля, включает частичное эмбарго на золото, включение 55 граждан и юрлиц в черный список ЕС, расширение перечня товаров двойного назначения, запрещенных к ввозу.
«Так, в седьмом пакете антироссийских санкций отсутствуют газовые ограничения. Все-таки среди европейских лидеров самоубийц нет: надвигающийся энергетический кризис уже стал реальным политическим фактором, влияющим на принятия решений», – считает эксперт.
Она также отметила, что новый пакет западных санкций способен навредить экономике Европы, а на экономическую систему России они окажут несущественный эффект.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН заявил, что Евросоюз может пересмотреть ряд санкций ближе к началу отопительного сезона, «откат» ограничений уже начался.
«Каждый новый пакет санкций все более беззубый, потому что фантазии не хватает, что можно придумать. Сейчас идет некий обратный откат по санкциям, с физических лиц начали снимать после решения судов, в частных моментах, касательно продовольствия и так далее – начали понимать, потому что санкции могут влиять на тех, кто их вводит. Они могут пересмотреть свои решения по нефти и нефтепродуктам ближе к началу отопительного сезона», - отметил он.
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT подчеркнул огромные ресурсы, которыми обладает Россия, для выживания в условиях беспрецедентного экономического давления, а также развития экономики страны.
«Коллективный Запад только сейчас начал понимать, что большую часть своих ресурсов он покупал у России. И выяснилось, что без российских энергоносителей, продовольствия и удобрений экономические локомотивы Западной Европы оказались у края финансовой пропасти», — пояснил Бальбек.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введенные антироссийские санкции Европейского союза, связанные с военной спецоперацией на Украине, не будут отменены в случае установления мира на «условиях, навязанных Россией», даже несмотря на то, что многие граждане ФРГ страдают от высоких цены на бензин и продукты, написал политик в колонке для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. В СМИ Шольца называют следующим европейским руководителем, кто отправится в отставку.
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