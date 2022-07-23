На те же грабли. Европа продолжает санкционное давление на Россию - европейские правительства уходят

Она также отметила, что новый пакет западных санкций способен навредить экономике Европы, а на экономическую систему России они окажут несущественный эффект.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН заявил, что Евросоюз может пересмотреть ряд санкций ближе к началу отопительного сезона, «откат» ограничений уже начался.

«Каждый новый пакет санкций все более беззубый, потому что фантазии не хватает, что можно придумать. Сейчас идет некий обратный откат по санкциям, с физических лиц начали снимать после решения судов, в частных моментах, касательно продовольствия и так далее – начали понимать, потому что санкции могут влиять на тех, кто их вводит. Они могут пересмотреть свои решения по нефти и нефтепродуктам ближе к началу отопительного сезона», - отметил он.