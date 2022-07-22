МИД РФ: очередные санкции Евросоюза нелегитимны
Очередные ограничительные меры Европейского союза нелегитимны, попытки давить на Россию перспектив не имеют, сказано в сообщении МИД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.
«Двадцать первого июля Совет ЕС объявил о расширении нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении России. Тем самым Евросоюз с завидным упорством продолжает загонять себя в тупиковое положение», — заявила дипломат.
По ее словам, в опубликованном по случаю новых санкций пресс-релизе «Совет ЕС предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов».
«Как следствие, серьезно затруднены грузоперевозки, оказание финансовых и страховых услуг, нарушены логистические цепочки. Западные экономоператоры и банки, находящиеся под давлением обещанных суровых мер со стороны надзорных органов стран-членов ЕС, затягивают транзакции или вовсе отказываются от ранее заключенных и новых контрактов», - отметила Захарова.
Как сообщалось ранее, Евросоюза скорректировал ограничения на поставки в Россию товаров и услуг для авиационной отрасли.
«Техническая помощь России для авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов ИКАО», — говорится в сообщении Совета ЕС.
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