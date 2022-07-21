Во Франции предрекли гибель Запада из-за антироссийских санкций

Россия перестанет поставлять нефть за рубеж, если цена на нее будет ниже затрат на добычу

Риелторы предложили увеличить сумму возврата налога с покупки жилья

Конгресс США намерен добиться признания России государством—спонсором терроризма

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