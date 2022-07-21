Во Франции предрекли гибель Запада из-за антироссийских санкций

Европейские политики «ведут Запад к гибели», продвигая санкции в отношении России. Об этом пишет банкир Филипп Виллен в своей статье для Le Figaro.

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Финансист отметил, что лидеры государств, которые ввели «невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика», не обсудили этот вопрос с избирателями и представителями бизнеса, пишет Ura.ru.

Виллен подчеркивает, что цены на энергоносители уже выросли, из-за чего увеличились расходы домохозяйств и предприятий на отопление и транспорт. По словам финансиста, чиновники «врут», объясняя инфляцию в Евросоюзе «перегревом вследствие проведения недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политики», отмечает РИА ФАН.

Эксперт выразил надежду, что экономическая ситуация в Европе позволит гражданам и бизнесу бросить вызов «политике слепых "еврократов"».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ФранцияСанкции Против России
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