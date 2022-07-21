Евросоюз смягчил антироссийские санкции в авиации
Евросоюза скорректировал ограничения на поставки в Россию товаров и услуг для авиационной отрасли.
«Техническая помощь России для авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов ИКАО», - говорится в сообщении Совета ЕС.
Также отмечается, что запрет на заключение сделок с российскими государственными организациями будет «несколько ослаблен».
Корректировки внесены в рамках седьмого пакета антироссийских санкций.
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обойти санкции можно единственным путем – перестать быть российскими авиакомпаниями.
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