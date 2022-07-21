Евросоюз смягчил антироссийские санкции в авиации

Евросоюза скорректировал ограничения на поставки в Россию товаров и услуг для авиационной отрасли.

«Техническая помощь России для авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов ИКАО», - говорится в сообщении Совета ЕС.