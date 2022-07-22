Сбербанк: Новые санкции ЕС не повлияют на работу банка в России

«Новые санкции не окажут влияния на работу банка внутри страны. Сбербанк работает в штатном режиме с учетом уже действующих, введенных ранее ограничений», — подчеркивает банк.

Ранее ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, в который был включен Сбербанк, напоминает Ura.ru. Кроме того, ограничения коснулись более 50 граждан и юридических лиц из РФ, пишет RT.

