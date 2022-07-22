Сбербанк: Новые санкции ЕС не повлияют на работу банка в России
Новые санкции Евросоюза не повлияют на работу Сбербанка внутри России. Об этом заявили в пресс-службе кредитной организации.
«Новые санкции не окажут влияния на работу банка внутри страны. Сбербанк работает в штатном режиме с учетом уже действующих, введенных ранее ограничений», — подчеркивает банк.
Ранее ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, в который был включен Сбербанк, напоминает Ura.ru. Кроме того, ограничения коснулись более 50 граждан и юридических лиц из РФ, пишет RT.
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