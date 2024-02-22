«На случай Судного дня»: США предупредили Европу о «неизвестной» российской угрозе
В США бьют тревогу из-за ядерного космического оружия, которое Россия якобы может разместить уже в этом году. Москва подобные обвинения называет «уловками».
В западных СМИ последнюю неделю не утихают разговоры о «серьезной» угрозе со стороны России. США еще 14 февраля забили тревогу из-за ядерного космического оружия, которое якобы готовит Россия. Накануне американская разведка предупредила и европейских союзников «об угрозе со стороны России», назвав ее «малоизвестной».
Газета New York Times пишет, что сотрудники разведки США провели ряд срочных брифингов со своими союзниками в НАТО и Азии. На встречах обсуждалась возможность размещения Россией ядерного оружия на орбите уже в этом году.
При этом сами чиновники из США признают, что у них «мало доверия к собственному анализу вероятности запуска ядерного оружия на орбиту», проще говоря, никакой конкретики у них нет, а сомнений полно.
«УГРОЗА ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ»
Началось все с того, что представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о существовании угрозы нацбезопасности его страны, которая связана с созданием Россией противоспутникового оружия. По данными СМИ, речь может идти об устройстве с ядерной силовой установкой, которое способно «ослеплять», глушить или уничтожать спутники.
При этом 18 февраля глава спецкомитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заявил, что Соединенные Штаты уже начали готовить план ответа на якобы разработку Россией противоспутникового оружия в космосе.
«Угроза очень серьезная. Я очень и очень рад, что администрация президента Джо Байдена начинает принимать меры», - сказал политик.
Эту тему быстро подхватили все американские СМИ, которые тут же стали предрекать невероятные последствия от неизвестного оружия.
Попытки применить ядерное оружие в космическом пространстве существенно повышают риски засорения орбиты Земли различным мусором и обломками, сообщает CNN.
По данным издания, в США полагают, что Россия занимается разработкой спецоружия с ядерной составляющей, благодаря которому можно будет поражать любые цели, находящиеся на околоземной орбите.
Взрыв в этом случае спровоцирует выброс электромагнитной волны, после чего в зоне уязвимости окажутся спутники связи, пишет CNN. Наличие же последних несет в себе большую опасность для остальных объектов на орбите.
УЛОВКА БЕЛОГО ДОМА
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал новой «уловкой Белого дома» сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе.
Дмитрий Песков подчеркнул, что таким образом Белый дом пытается подвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, в том числе, для помощи Украине. «На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», - добавил он.
Он отметил, что Россия, несмотря на обвинения, готова к работе с США по вопросам противоспутникового оружия.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова к обсуждению этих вопросов с Вашингтоном, если последует соответствующая инициатива. Пока США не выходили на связь с РФ, уточнил он.
20 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе.
Он также добавил, что американские власти пугают ядерным оружием в космосе своих сенаторов с целью добиться от них продолжения поддержки ВСУ и одобрения предлагаемого бюджета.
Глава государства, в свою очередь, отметил, что Россия всегда была против подобных проектов, и продолжает призывать соблюдать все договоренности по данной теме.
Звучащие в США заявления о «спутниковой угрозе» России не имеют предпосылок и являются элементом политической борьбы, заявил в интервью НСН преподаватель кафедры общей физики, доцент Московского физико-технического института Анатолий Дьяков.
«Противоспутниковым оружием занимались давно, есть несколько разных видов. Насколько я понял из СМИ, речь там идет о некоем ядерном компоненте. При этом мы вроде бы привержены соглашению о невыводе ядерного оружия в околоземное космическое пространство. Там, скорее, больше спекуляции. Они не могут принять закон о финансировании, наверное, это средство давления на конгрессменов. Как-то странно это все совпало по времени в один момент. Что это они ни с того ни с сего заволновались?» - сказал Дьяков.
По его словам, Китай и США ранее демонстративно уничтожали спутники, правда, тогда это делалось с помощью ракет.
«Китай демонстрировал это, в свое время сбил свой собственный спутник, который выходил из строя. Но это было уничтожение с помощью ракеты. То же самое американцы делали, уничтожив спутник с помощью корабельной системы, оснащенной ПРО. А то, о чем они сейчас говорят, речь идет не об одном спутнике, а о большом количестве», - заключил собеседник НСН.
НА СЛУЧАЙ СУДНОГО ДНЯ
При этом еще в октябре 2022 года Госдуме предложили «погасить» спутники НАТО. По словам депутата Михаила Шеремета, это нужно сделать, поскольку по ним наводятся ракеты РСЗО HIMARS, а у России есть возможность вывести спутники из строя с помощью лазерного комплекса «Пересвет».
В этой связи старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН заявил, что такое решение приведет к конфликту с США и Третьей мировой войне, но отметил, что теоретически возможен высокоатмосферный ядерный взрыв.
«Безусловно, речь идет о спутниках Starlink, потому что только благодаря им сегодня ВСУ получают исчерпывающую развединформацию о расположении и передвижении российской армии. На днях китайцы заявили, что если Starlink будет развернут и начнет действовать в Китае, то они совершат высокоатмосферный ядерный взрыв, который выведет из строя эти спутники. Это единственный способ временно вывести их из строя», - сообщил он.
Авторы Naked Science на фоне тревожных новостей проанализировали исторические достижения стран в этой области и пришли к выводу, что в сфере размещения ядерного оружия на орбите пока нет ни одного проекта, который выглядел бы реальным. Ученые отмечают, что это не просто сложно, а не имеет смысла. По крайней мере, сегодня.
Совсем недавно Минобороны Великобритании впервые провело боевые испытания лазерного оружия DragonFire. В Лондоне утверждают, что это оружие способно «со скоростью света» поражать «любую видимую цель» и может стать недорогой альтернативой ракетам.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сказал НСН, что российские разработки лазерного оружие эффективнее британских.
«Это одноразовый момент на случай Судного дня. Такие проекты есть, но в реальности такого еще никто не делал», Эти разработки ведутся у нас еще с советских времен, но мы вмешались своим лазером в деятельность одного из американских космических кораблей и было весьма неприятно. Правда, это было давно. Лазерное оружие разрабатывают Россия, США, Китай, а Великобритания здесь далеко не передовая. Для того, чтобы лазер был эффективным, нужна большая энергия. В любом случае это стационарная установка, которая легко может быть уничтожена после того, как нанесла удар», - пояснил Прохватилов.
Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что идея о космических платформах с лазерным оружием обсуждается с 1960-х годов, однако дальше теории дело пока не пошло.
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