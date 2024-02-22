«На случай Судного дня»: США предупредили Европу о «неизвестной» российской угрозе

В западных СМИ последнюю неделю не утихают разговоры о «серьезной» угрозе со стороны России. США еще 14 февраля забили тревогу из-за ядерного космического оружия, которое якобы готовит Россия. Накануне американская разведка предупредила и европейских союзников «об угрозе со стороны России», назвав ее «малоизвестной».

Газета New York Times пишет, что сотрудники разведки США провели ряд срочных брифингов со своими союзниками в НАТО и Азии. На встречах обсуждалась возможность размещения Россией ядерного оружия на орбите уже в этом году.

При этом сами чиновники из США признают, что у них «мало доверия к собственному анализу вероятности запуска ядерного оружия на орбиту», проще говоря, никакой конкретики у них нет, а сомнений полно.

«УГРОЗА ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ»

Началось все с того, что представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о существовании угрозы нацбезопасности его страны, которая связана с созданием Россией противоспутникового оружия. По данными СМИ, речь может идти об устройстве с ядерной силовой установкой, которое способно «ослеплять», глушить или уничтожать спутники.

При этом 18 февраля глава спецкомитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заявил, что Соединенные Штаты уже начали готовить план ответа на якобы разработку Россией противоспутникового оружия в космосе.