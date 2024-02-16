«Это спекуляция!»: Физик развеял страшилки США о российском «убийце спутников»

«Противоспутниковым оружием занимались давно, есть несколько разных видов. Насколько я понял из СМИ, речь там идет о некоем ядерном компоненте. При этом мы вроде бы привержены соглашению о невыводе ядерного оружия в околоземное космическое пространство. Там, скорее, больше спекуляции. Они не могут принять закон о финансировании, наверное, это средство давления на конгрессменов. Как-то странно это все совпало по времени в один момент. Что это они ни с того ни с сего заволновались?» - сказал Дьяков.

По его словам, Китай и США ранее демонстративно уничтожали спутники, правда, тогда это делалось с помощью ракет.

«Китай демонстрировал это, в свое время сбил свой собственный спутник, который выходил из строя. Но это было уничтожение с помощью ракеты. То же самое американцы делали, уничтожив спутник с помощью корабельной системы, оснащенной ПРО. А то, о чем они сейчас говорят, речь идет не об одном спутнике, а о большом количестве», - заключил собеседник НСН.

В Минобороны Великобритании ранее объявили о первых боевых испытаниях лазерного оружия DragonFire, которое якобы способно «со скоростью света» поражать «любую видимую цель». Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сказал в этой связи НСН, что в обозримой перспективе лазерное оружие не сможет стать решающим. Он также рассказал о космических проектах «на случай Судного дня».

