«Это спекуляция!»: Физик развеял страшилки США о российском «убийце спутников»
Громкие заявления о ядерном оружии в космосе нужны для давления на конгрессменов, сказал в эфире НСН Анатолий Дьяков.
Звучащие в США заявления о «спутниковой угрозе» России не имеют предпосылок и являются элементом политической борьбы, заявил в интервью НСН преподаватель кафедры общей физики, доцент Московского физико-технического института Анатолий Дьяков.
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил о существовании угрозы нацбезопасности его страны, которая связана с созданием Россией противоспутникового оружия. По данными СМИ, речь может идти об устройстве с ядерной силовой установкой, которое способно «ослеплять», глушить или уничтожать спутники.
«Противоспутниковым оружием занимались давно, есть несколько разных видов. Насколько я понял из СМИ, речь там идет о некоем ядерном компоненте. При этом мы вроде бы привержены соглашению о невыводе ядерного оружия в околоземное космическое пространство. Там, скорее, больше спекуляции. Они не могут принять закон о финансировании, наверное, это средство давления на конгрессменов. Как-то странно это все совпало по времени в один момент. Что это они ни с того ни с сего заволновались?» - сказал Дьяков.
По его словам, Китай и США ранее демонстративно уничтожали спутники, правда, тогда это делалось с помощью ракет.
«Китай демонстрировал это, в свое время сбил свой собственный спутник, который выходил из строя. Но это было уничтожение с помощью ракеты. То же самое американцы делали, уничтожив спутник с помощью корабельной системы, оснащенной ПРО. А то, о чем они сейчас говорят, речь идет не об одном спутнике, а о большом количестве», - заключил собеседник НСН.
В Минобороны Великобритании ранее объявили о первых боевых испытаниях лазерного оружия DragonFire, которое якобы способно «со скоростью света» поражать «любую видимую цель». Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сказал в этой связи НСН, что в обозримой перспективе лазерное оружие не сможет стать решающим. Он также рассказал о космических проектах «на случай Судного дня».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Директорам белгородских школ выдадут дивизионные аптечки
- В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги
- В Пентагоне назвали битву за Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ
- Экс-игрок «Спартака» Ловчев призвал команду помочь осужденному Промесу
- Россия резко нарастила экспорт гороха
- Минтранс может временно запретить встречи и проводы в аэропортах
- Прокуратура предостерегла граждан от участия в акции в центре Москвы
- Глава Минкультуры Любимова стала «экскурсоводом на час»
- США ввели санкции против йеменского движения «Ансар Аллах»
- Новую серию акварелей Анненкова показали в особняке Кшесинской в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru