Ядерный взрыв назвали единственным способом вывода спутников Starlink из строя

Накануне МИД РФ предупредил, что коммерческие спутники США могут оказаться «законной целью для ответного удара»: по сути являясь гражданскими объектами, они, однако, используются в вооруженном конфликте на Украине. Владимир Прохватилов отметил, что речь идет о спутниках миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска.

«Безусловно, речь идет о спутниках Starlink, потому что только благодаря им сегодня ВСУ получают исчерпывающую развединформацию о расположении и передвижении российской армии. На днях китайцы заявили, что если Starlink будет развернут и начнет действовать в Китае, то они совершат высокоатмосферный ядерный взрыв, который выведет из строя эти спутники. Это единственный способ временно вывести их из строя. Там очень тонкие наночипы, они крайне подвержены воздействию радиации. Инженеры знают, что электромагнитный импульс вызывает паразитарные шумы, которые забивают информационный сигнал и превращает спутник в кусок железа. У нас есть ядерные ракеты, мы также можем их запустить», - сказал Прохватилов.

Однако он отметил, что на сегодняшний день Россия вряд ли будет использовать ядерный взрыв для вывода спутников из строя. По словам Прохватилова, Россия применит ядерное оружие лишь в случае объявления войны НАТО.