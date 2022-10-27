Ядерный взрыв назвали единственным способом вывода спутников Starlink из строя
У спутников Илона Маска тонкие наночипы, которые крайне подвержены воздействию радиации, отметил в эфире НСН Владимир Прохватилов.
Спутники Starlink можно временно вывести из строя с помощью высокоатмосферного ядерного взрыва, это единственный способ, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.
Накануне МИД РФ предупредил, что коммерческие спутники США могут оказаться «законной целью для ответного удара»: по сути являясь гражданскими объектами, они, однако, используются в вооруженном конфликте на Украине. Владимир Прохватилов отметил, что речь идет о спутниках миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска.
«Безусловно, речь идет о спутниках Starlink, потому что только благодаря им сегодня ВСУ получают исчерпывающую развединформацию о расположении и передвижении российской армии. На днях китайцы заявили, что если Starlink будет развернут и начнет действовать в Китае, то они совершат высокоатмосферный ядерный взрыв, который выведет из строя эти спутники. Это единственный способ временно вывести их из строя. Там очень тонкие наночипы, они крайне подвержены воздействию радиации. Инженеры знают, что электромагнитный импульс вызывает паразитарные шумы, которые забивают информационный сигнал и превращает спутник в кусок железа. У нас есть ядерные ракеты, мы также можем их запустить», - сказал Прохватилов.
Однако он отметил, что на сегодняшний день Россия вряд ли будет использовать ядерный взрыв для вывода спутников из строя. По словам Прохватилова, Россия применит ядерное оружие лишь в случае объявления войны НАТО.
«С 1961 по 1962 год была проведена операция «К» в ответ на американские ядерные испытания в космосе. Ракеты Р-1 были выведены в космос, были проведены испытания, сделаны все замеры, аппаратура мощно выходила из строя. Почему Россия не нейтрализует спутники Starlink? Потому что не может. Такой вопрос надо задать Совету безопасности. Мы можем заявить, что мы связаны договором о прекращении ядерных испытаний… Но Северная Корея провела шесть таких испытаний. Если мы выйдем из этого договора и НАТО объявит войну, то мы вполне можем произвести такой взрыв. Ответ США при этом может быть симметричным», - резюмировал Прохватилов.
Ранее Илон Маск заявлял, что из-за уничтожения вышек сотовой связи и интернет-кабелей спутниковая связь Starlink – это единственная система связи в районе боевых действий на Украине, которая продолжает работать, и, соответственно, основное средство связи украинской армии. Так, Starlink используется не только для голосовой и электронной связи, но и для управления беспилотниками и отправки видео для корректировки артиллерийского огня. Соучредитель аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович в интервью CNN заявлял, что если бы не эти терминалы, то украинцы «во многих случаях действовали бы вслепую».
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