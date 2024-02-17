«Мусорный» ветер в космосе: В России посмеялись над обвинениями США из-за оружия на орбите
США пытаются замаскировать страх перед военным превосходством РФ в космосе за опасениями из-за мусора на орбите после потенциального уничтожения спутников новым российским оружием.
Попытки применить ядерное оружие в космическом пространстве существенно повышают риски засорения орбиты Земли различным мусором и обломками, сообщает CNN. По данным издания, в США полагают, что Россия занимается разработкой спецоружия с ядерной составляющей, благодаря которому можно будет поражать любые цели, находящиеся на околоземной орбите.
Новой «уловкой Белого дома» назвал представитель Кремля Дмитрий Песков сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ предложил дождаться брифинга помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Тернер 14 февраля потребовал, чтобы президент Джо Байден рассекретил информацию о появлении новой «серьезной угрозы национальной безопасности», о которой он сообщил.
Издания CNN и ABC и New York Times утверждают, речь идёт о возможной подготовке России к размещению ядерного оружия в космосе. По данным ABC, эту информацию довели до законодателей США на секретном брифинге. Советник Белого дома по нацбезопасности Салливан сообщил, что 15 февраля лично проведет брифинг по некоей «угрозе нацбезопасности» для членов Палаты представителей.
Дмитрий Песков подчеркнул, что таким образом Белый дом пытается подвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, в том числе, для помощи Украине. «На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», — цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН» представителя Кремля.
Обвинения России в «замусоривании» космоса из-за уничтожения спутников на околоземной орбите, звучащие в США, являются элементом политической борьбы, заявил в интервью НСН преподаватель кафедры общей физики, доцент Московского физико-технического института Анатолий Дьяков. Китай и США ранее демонстративно уничтожали спутники, правда, тогда это делалось с помощью ракет, заявил он НСН.
«Китай демонстрировал это, в свое время сбил свой собственный спутник, который выходил из строя. Но это было уничтожение с помощью ракеты. То же самое американцы делали, уничтожив спутник с помощью корабельной системы, оснащенной ПРО. А то, о чем они сейчас говорят, речь идет не об одном спутнике, а о большом количестве», - заключил собеседник НСН.
Россия, несмотря на обвинения, готова к работе с США по вопросам противоспутникового оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что Москва готова к обсуждению этих вопросов с Вашингтоном, если последует соответствующая инициатива. Пока США не выходили на связь с РФ, уточнил он.
Ранее бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что идея о космических платформах с лазерным оружием обсуждается с 1960-х годов, однако дальше теории дело пока не пошло.
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