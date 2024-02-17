«Мусорный» ветер в космосе: В России посмеялись над обвинениями США из-за оружия на орбите

Новой «уловкой Белого дома» назвал представитель Кремля Дмитрий Песков сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ предложил дождаться брифинга помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.



Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Тернер 14 февраля потребовал, чтобы президент Джо Байден рассекретил информацию о появлении новой «серьезной угрозы национальной безопасности», о которой он сообщил.

Издания CNN и ABC и New York Times утверждают, речь идёт о возможной подготовке России к размещению ядерного оружия в космосе. По данным ABC, эту информацию довели до законодателей США на секретном брифинге. Советник Белого дома по нацбезопасности Салливан сообщил, что 15 февраля лично проведет брифинг по некоей «угрозе нацбезопасности» для членов Палаты представителей.