Шойгу заявил, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе

На встрече с президентом Владимиром Путиным он отметил, что у Москвы нет таких проектов.

Он также добавил, что американские власти пугают ядерным оружием в космосе своих сенаторов с целью добиться от них продолжения поддержки ВСУ и одобрения предлагаемого бюджета.

Глава государства, в свою очередь, отметил, что Россия всегда была против подобных проектов, и продолжает призывать соблюдать все договоренности по данной теме.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на источники в конгрессе США сообщил, что Россия намерена разместить в космосе ядерное оружие, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

