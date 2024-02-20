Шойгу заявил, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе

Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Как пишет ТАСС, об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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На встрече с президентом Владимиром Путиным он отметил, что у Москвы нет таких проектов.

Он также добавил, что американские власти пугают ядерным оружием в космосе своих сенаторов с целью добиться от них продолжения поддержки ВСУ и одобрения предлагаемого бюджета.

Глава государства, в свою очередь, отметил, что Россия всегда была против подобных проектов, и продолжает призывать соблюдать все договоренности по данной теме.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на источники в конгрессе США сообщил, что Россия намерена разместить в космосе ядерное оружие, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:Владимир ПутинЯдерное ОружиеКосмосМинобороны РФСергей Шойгу

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