«На последнем издыхании»: Какими будут отношения России и США в 2023 году
США и Россия входят в 2023 год с туманными перспективами отношений, при этом эксперты отмечают, что их будущее неразрывно связано с развитием конфликта на Украине.
Отношения России и США в 2022 году оказались практически заморожены, остались лишь некоторые каналы коммуникации. Такую оценку дала газета «Коммерсант».
Отмечается, что контакты между главами двух государств Владимиром Путиным и Джо Байденом прекратились после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и начала спецоперации. После этого общение двух стран перешло на уровень представителей спецслужб и военных ведомств, которые решали проблемы двусторонних отношений и не допускали прямого конфликта.
В то же время в прошлом году между странами прошли два обмена заключенными. При этом в Госдепе допустили новые переговоры с Россией по обмену заключенными. А в декабре США назначили нового посла в Москве Линн Трейси.
Издание пришло к выводу, что в новый 2023 год Россия и США входят с туманными перспективами отношений. Однако совершенно очевидно, что их будущее неразрывно связано с развитием конфликта на Украине, резюмирует газета.
Так, в конце декабря директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что отношения России и США находятся «на последнем издыхании». Дипломат также прокомментировал роль, которую должна будет выполнять новый посол США в России Линн Трейси.
«Важно, на наш взгляд, чтобы глава (американской – ред. НСН) дипмиссии ориентировалась не на ухудшение и без того находящихся на последнем издыхании отношений, а старалась хотя бы сохранить их на нынешнем уровне, попытавшись сделать лучше», — приводит ТАСС слова Дарчиева.
Он указал, что Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности и международной безопасности, однако Вашингтон для такого серьезного разговора еще не созрел. Дарчиев также напомнил, что Россия год назад пыталась договориться, «положив на стол два проекта юридически обязывающих документов» двустороннего договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности.
«В ответ, если не считать периферийных сюжетов, по которым нам предлагали «побеседовать», мы услышали категорическое высокомерное нет», — подчеркнул он.
Российские власти неоднократно указывали на большие сложности в отношениях с США. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 декабря заявил о невозможности поддерживать отношения с администрацией американского президента Джо Байдена. По его словам, Белый дом проводит конфронтационный антироссийский курс, декларируя в качестве своей цели нанесение России стратегического поражения. Он отмечал, что при выстраивании диалога в любых обстоятельствах РФ исходит из принципа взаимности.
«Поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается», — приводит ТАСС слова Лаврова.
А 25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует поздравлять американского лидера с Новым годом. По его словам, Россия и США настолько далеко зашли в недружественности, что сейчас не до новогодних поздравлений. В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что состояние российско-американского диалога сейчас сравнимо с «ледниковым периодом», однако Вашингтон не желает полного разрыва. Он подчеркнул, что контакты с представителями американской администрации носят эпизодический характер.
Владимир Путин не раз указывал, что США пытаются затянуть конфликт на Украине ради удержания «собственной гегемонии». По его словам, «коллективный Запад» использует конфликты в различных точках земного шара для своих целей и личных выгод, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 274 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 719 / сут.
- Американский конгрессмен призвал не давать денег Украине после отказа Зеленского от перемирия
- Умер бывший тренер сборной Италии Джанлука Виалли
- В Белоруссии заявили о готовности к защите Союзного государства
- Лукашенко посетил российских военных на полигоне в Белоруссии
- Украинские войска обстреляли Донецк во время установленного Россией рождественского перемирия
- СМИ: США передадут Украине ракеты Sea Sparrow
- Мантуров предложил возобновить работу судоремонтного завода и порта в Мариуполе
- В Эстонии выделили более 900 тысяч евро на демонтаж советских памятников
- Рекордный урожай плодов и ягод собрали в России в 2022 году
- СМИ: Япония и Британия заключат военное соглашение о взаимном доступе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru