«На последнем издыхании»: Какими будут отношения России и США в 2023 году

США и Россия входят в 2023 год с туманными перспективами отношений, при этом эксперты отмечают, что их будущее неразрывно связано с развитием конфликта на Украине. 

Отношения России и США в 2022 году оказались практически заморожены, остались лишь некоторые каналы коммуникации. Такую оценку дала газета «Коммерсант».

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Отмечается, что контакты между главами двух государств Владимиром Путиным и Джо Байденом прекратились после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и начала спецоперации. После этого общение двух стран перешло на уровень представителей спецслужб и военных ведомств, которые решали проблемы двусторонних отношений и не допускали прямого конфликта.

В то же время в прошлом году между странами прошли два обмена заключенными. При этом в Госдепе допустили новые переговоры с Россией по обмену заключенными. А в декабре США назначили нового посла в Москве Линн Трейси.

Издание пришло к выводу, что в новый 2023 год Россия и США входят с туманными перспективами отношений. Однако совершенно очевидно, что их будущее неразрывно связано с развитием конфликта на Украине, резюмирует газета.

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Так, в конце декабря директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что отношения России и США находятся «на последнем издыхании». Дипломат также прокомментировал роль, которую должна будет выполнять новый посол США в России Линн Трейси.

«Важно, на наш взгляд, чтобы глава (американской – ред. НСН) дипмиссии ориентировалась не на ухудшение и без того находящихся на последнем издыхании отношений, а старалась хотя бы сохранить их на нынешнем уровне, попытавшись сделать лучше», — приводит ТАСС слова Дарчиева.

Он указал, что Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности и международной безопасности, однако Вашингтон для такого серьезного разговора еще не созрел. Дарчиев также напомнил, что Россия год назад пыталась договориться, «положив на стол два проекта юридически обязывающих документов» двустороннего договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности.

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«В ответ, если не считать периферийных сюжетов, по которым нам предлагали «побеседовать», мы услышали категорическое высокомерное нет», — подчеркнул он.

Российские власти неоднократно указывали на большие сложности в отношениях с США. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 декабря заявил о невозможности поддерживать отношения с администрацией американского президента Джо Байдена. По его словам, Белый дом проводит конфронтационный антироссийский курс, декларируя в качестве своей цели нанесение России стратегического поражения. Он отмечал, что при выстраивании диалога в любых обстоятельствах РФ исходит из принципа взаимности.

«Поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается», — приводит ТАСС слова Лаврова.

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А 25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует поздравлять американского лидера с Новым годом. По его словам, Россия и США настолько далеко зашли в недружественности, что сейчас не до новогодних поздравлений. В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что состояние российско-американского диалога сейчас сравнимо с «ледниковым периодом», однако Вашингтон не желает полного разрыва. Он подчеркнул, что контакты с представителями американской администрации носят эпизодический характер.

Владимир Путин не раз указывал, что США пытаются затянуть конфликт на Украине ради удержания «собственной гегемонии». По его словам, «коллективный Запад» использует конфликты в различных точках земного шара для своих целей и личных выгод, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:РоссияСШАВладимир ПутинДжо Байден
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