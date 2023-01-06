«На последнем издыхании»: Какими будут отношения России и США в 2023 году

Отмечается, что контакты между главами двух государств Владимиром Путиным и Джо Байденом прекратились после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и начала спецоперации. После этого общение двух стран перешло на уровень представителей спецслужб и военных ведомств, которые решали проблемы двусторонних отношений и не допускали прямого конфликта.

В то же время в прошлом году между странами прошли два обмена заключенными. При этом в Госдепе допустили новые переговоры с Россией по обмену заключенными. А в декабре США назначили нового посла в Москве Линн Трейси.

Издание пришло к выводу, что в новый 2023 год Россия и США входят с туманными перспективами отношений. Однако совершенно очевидно, что их будущее неразрывно связано с развитием конфликта на Украине, резюмирует газета.