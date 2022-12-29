Офис Зеленского заявил об одинаковом с США видении прекращения конфликта
Цели и видение условий прекращения конфликта на Украине у Соединенных Штатов и Киева полностью совпадают. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
Он отметил, что никаких компромиссов президентом России Владимиром Путиным не будет. При этом Ермак не раз подчеркнул, что Украина заручилась поддержкой обоих парий сената США: и демократов, и республиканцев.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для журнала Economist назвал «смешными» призывы к переговорам России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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