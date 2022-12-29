Офис Зеленского заявил об одинаковом с США видении прекращения конфликта

Он отметил, что никаких компромиссов президентом России Владимиром Путиным не будет. При этом Ермак не раз подчеркнул, что Украина заручилась поддержкой обоих парий сената США: и демократов, и республиканцев.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для журнала Economist назвал «смешными» призывы к переговорам России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

