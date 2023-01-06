СМИ: Россия и США заморозили отношения, но оставили каналы коммуникации

Издание указывает, что контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прекратились после признания РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции на Украине. Взаимодействие между двумя странами спустилось на уровень представителей спецслужб и военных ведомств, призванных «не допустить сползания в прямой конфликт».

Тем не менее стороны сохранили некоторые каналы коммуникации. Так, в 2022 году Россия и США провели два обмена заключенными, американский Госдепартамент допустил возможность новых обменов. Кроме того, в декабре Вашингтон назначил нового посла США в Москве Линн Трейси.

«Коммерсантъ» указывает, что перспективы отношений России и Соединенных Штатов в 2023 году туманны. Однако очевидно, что они связаны с развитием украинского конфликта, пишет Ura.ru.

Ранее в Госдепартаменте заявляли, что США выступают за сохранение дипломатических каналов с Россией, напоминает RT.

