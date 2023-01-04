СМИ: Россия, Китай и США формируют новую многополярность
Специальная военная операция России на Украине и кризис вокруг Тайваня спровоцировали переворот в мировой политике, в результате многополярность фактически оформилась в биполярность. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что еще до спецоперации Китай и Россия начали сближаться, пытаясь обозначить себя как два полюса «незападного мира», противостоящих США и их союзникам. При этом Москва и Пекин не называют друг друга союзниками, пишет RT. В отношениях с Западом стороны преследуют разные цели.
Из-за разрыва с западными партнерами на фоне спецоперации и беспрецедентных санкций России пришлось искать еще более тесного сближения с Китаем. Так, РФ стала исходить из того, что удар по экономике страны может быть амортизирован, если торгово-экономические связи Москвы удастся перенастроить с Запада на Восток.
Китай, отказавшийся присоединиться к антироссийским санкциям и критиковавший ограничения, подвергался давлению со стороны США. При этом выступающий за скорейшее урегулирование украинского конфликта Пекин не оставлял попыток сохранить «окно возможностей» для взаимодействия с США и Европой.
Вместе с тем к концу года КНР дала понять, что ожидает взаимодействия полюсов многополярного мира, пишет Газета.ру. В Пекине отмечали, что важнейшими внешнеполитическими задачами страны остаются поиск «правильного пути» для отношений с США, налаживание зрелой и устойчивой комплексной стратегической координации с Россией, здоровое развитие отношений с Евросоюзом.
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