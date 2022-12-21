Линн Трейси утверждена Сенатом на пост посла США в России

Трейси до назначения в Москву возглавляла диппредставительство США в Армении, а ещё ранее занимала должность старшего советника по делам России в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, а перед этим работала в России - с 2014 по 2017 год в качестве заместителя Джона Теффта, который в то время являлся послом в Москве.

После завершения голосования в Сенате она стала первой женщиной в истории на посту посла США в России.

Ранее кандидат на пост американского посла в России поддержала ужесточение санкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

