Линн Трейси утверждена Сенатом на пост посла США в России
Сенат Конгресса США утвердил, предложенную президентом Байденом, кандидатуру Линн Трейси на пост американского посла в России, сообщает ТАСС.
Её поддержали 93 законодателя, два сенатора проголосовали против, в том числе и республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. Он в соцсетях написал, что считает ошибкой - отправлять в Россию посла, поддерживающего включение Украины и Грузии в НАТО.
Трейси до назначения в Москву возглавляла диппредставительство США в Армении, а ещё ранее занимала должность старшего советника по делам России в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, а перед этим работала в России - с 2014 по 2017 год в качестве заместителя Джона Теффта, который в то время являлся послом в Москве.
После завершения голосования в Сенате она стала первой женщиной в истории на посту посла США в России.
Ранее кандидат на пост американского посла в России поддержала ужесточение санкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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