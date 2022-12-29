В США заявили, что у Путина есть все основания не доверять Западу

Автор напоминает, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель не так давно заявила, что Минские соглашения были попыткой «дать время» Киеву. Таким образом немецкий политик «признала, что лгала и вводила в заблуждение Москву».

Как отмечается в материале, подозрения Москвы в отношении Запада могут стать барьером на пути к мирным переговорам для урегулирования конфликта.

«Именно лживые обещания западных политиков России относительно нерасширения НАТО на Восток посеяли первое зерно раздора. Их руки тоже в крови», — указал Бэндоу.

Журналист подчеркнул, что несоблюдение западными странами красных линий России лишь затягивает противостояние, а попытки «победить, унизить или даже расчленить» РФ могут спровоцировать «Армагеддон».

