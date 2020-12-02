Молдавии припомнили «печальный опыт Приднестровья» без российских миротворцев
В России уверены, что вывод российских миротворцев из Приднестровья породит крупные военные конфликты.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский отреагировал на заявления молдавского лидера о выводе российских миротворцев.
В интервью «Парламентской газете» он напомнил, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в Приднестровье на легитимной основе, в полном соответствии с итогами референдума, состоявшегося в 1995 году. Красносельский упрекнул власти Молдовы в неготовности к ответственному диалогу, а также в создании искусственной проблемы «вывода войск». Кишинёву следовало бы проявить больше ответственности и вдумчивости, в том числе при формулировании своей позиции, предостерег он.
Избранный президент Молдавии Майя Санду 30 ноября заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена ОГРВ, а российские миротворцы должны быть заменены на гражданских наблюдателей ОБСЕ. Однако Красносельский напомнил, что такой «печальный опыт развёртывания гражданской миссии с международным мандатом» у них уже был в 1992 году. Тогда четырёхсторонняя миссия военных наблюдателей не смогла ни повлиять на ситуацию, ни обеспечить безопасность местных жителей, подчеркнул он.
В ходе столкновений между силами Кишинева и Тирасполя Приднестровье до ввода российских миротворцев тогда потеряло более 800 человек убитыми, включая мирных жителей. Несколько сотен погибших было и с молдавской стороны.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН довольно резко отреагировал на заявления избранного президента Молдавии, напомнив о Нагорном Карабахе и готовности жителей Приднестровья отстаивать свои права с оружием в руках.
«Вместо того, чтобы встретиться с президентом Приднестровья, требует вывести миротворцев. Что она там хочет воевать? В Приднестровье люди вооруженные, за свою независимость 30 лет борются», - подчеркнул Калашников.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН высказал мнение, что такая позиция Санду может похоронить ее политическую карьеру.
«Только политический самоубийца может говорить о выводе российских миротворцев. Есть соглашение от 1992 года, согласно которому миротворцы находятся на территории Приднестровья абсолютно легально. Любой политик, говорящий обратное, провоцирует выход из соглашения. Если Санду пойдет на это, будет эскалация конфликта. Поэтому ни один здравомыслящий человек не сделает этого. Подобные заявления плохо закончатся для политика. Совершенно однозначно никто в Приднестровье не хочет вывода российских миротворцев. Я хочу, чтобы в России это понимали. Есть общественная поддержка», - сказал он.
Тулянцев объяснил, почему вывод военного контингента из Приднестровья невыгоден никому, а в первую очередь, европейским странам.
«Сегодня на территории Приднестровья в селе Колбасном находится самый крупный склад оружия в Европе. Российские военные охраняют этот склад. Если их вывести, то кто даст гарантию, что оружие не разбредется по Европе? В первую очередь, сами европейцы должны быть заинтересованы в охране склада российскими военными. И когда горячие головы делают заявления о выводе, это выглядит непрофессионально» - отметил он.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявлял, что подобные устремления Санду не будут иметь никакого результата.
«Похоже, Санду решила сделать тему вывода российских миротворцев из Приднестровья главной темой своего президентства. Это отвечает ожиданиям Запада и прозападных сил в Молдавии, но выбирали ее не для этого. Дело может закончиться для Санду пшиком: ни вывода, ни других результатов», - писал Пушков в Twitter.
В свою очередь бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН оценил, сколько продержится российская группировка войск в Приднестровье в случае новой войны.
«Если начнутся военные действия, то Молдова начнет их при взаимодействии с Украиной, при поддержке Румынии и, вероятно, Турции. В этой ситуации у российских миротворцев нет никаких шансов. Несмотря на то, что российские военные объекты есть в нескольких точках Приднестровья, сам регион - это узенькая полоска земли. Ее ширина мало где превышает 20 километров. Миротворцы окажутся блокированными на суше и с воздуха, поэтому долгое сопротивление невозможно», - отметил он.
Стрелков также рассказал, сколько продержится немногочисленная группировка российских военных без усиления.
«Они долго не продержатся даже против одной Молдовы, речь может идти о нескольких неделях. Если подключится Румыния, то речь пойдет о днях. Если же будет задействована украинская армия, то миротворцы не продержатся больше двух-трех суток. Россия могла бы оказать помощь, если бы реализовала проект «Новороссия». Ведь через Донбасс можно было бы перебросить любое количество людей, однако в текущих обстоятельствах это невозможно», - заключил бывший министр обороны ДНР.
В МИД РФ пытаются дипломатически внушить молдавской власти, что вывод российских миротворцев недопустим. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что лишь благодаря российским миротворцам в регионе уже 25 лет сохраняется стабильность и не проливается кровь. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег, что прекращение контроля российских военных за складами боеприпасов в Приднестровье грозит серьезными инцидентами.
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