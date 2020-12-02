Молдавии припомнили «печальный опыт Приднестровья» без российских миротворцев

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский отреагировал на заявления молдавского лидера о выводе российских миротворцев.

В интервью «Парламентской газете» он напомнил, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в Приднестровье на легитимной основе, в полном соответствии с итогами референдума, состоявшегося в 1995 году. Красносельский упрекнул власти Молдовы в неготовности к ответственному диалогу, а также в создании искусственной проблемы «вывода войск». Кишинёву следовало бы проявить больше ответственности и вдумчивости, в том числе при формулировании своей позиции, предостерег он.

Избранный президент Молдавии Майя Санду 30 ноября заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена ОГРВ, а российские миротворцы должны быть заменены на гражданских наблюдателей ОБСЕ. Однако Красносельский напомнил, что такой «печальный опыт развёртывания гражданской миссии с международным мандатом» у них уже был в 1992 году. Тогда четырёхсторонняя миссия военных наблюдателей не смогла ни повлиять на ситуацию, ни обеспечить безопасность местных жителей, подчеркнул он.

В ходе столкновений между силами Кишинева и Тирасполя Приднестровье до ввода российских миротворцев тогда потеряло более 800 человек убитыми, включая мирных жителей. Несколько сотен погибших было и с молдавской стороны.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН довольно резко отреагировал на заявления избранного президента Молдавии, напомнив о Нагорном Карабахе и готовности жителей Приднестровья отстаивать свои права с оружием в руках.

«Вместо того, чтобы встретиться с президентом Приднестровья, требует вывести миротворцев. Что она там хочет воевать? В Приднестровье люди вооруженные, за свою независимость 30 лет борются», - подчеркнул Калашников.