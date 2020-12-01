«Дело закончится пшиком»: Пушков о планах Санду по выводу миротворцев из Приднестровья

«Похоже, Санду решила сделать тему вывода российских миротворцев из Приднестровья главной темой своего президентства. Это отвечает ожиданиям Запада и прозападных сил в Молдавии, но выбирали ее не для этого. Дело может закончиться для Санду пшиком: ни вывода, ни других результатов», - написал Пушков в Twitter.

Ранее Пушков назвал нереальными планы Санду о присоединении непризнанной Приднестровской Молдавской республики, пишут «Известия».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, чем российские миротворцы в Приднестровье мешают избранному президенту Молдавии.



