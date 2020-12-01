«Дело закончится пшиком»: Пушков о планах Санду по выводу миротворцев из Приднестровья
Сенатор Алексей Пушков заподозрил избранного президента Молдавии Майи Санду в том, что главной задачей своего президентства она собирается сделать вывод российских миротворцев из Приднестровья. По его мнению, такие устремления не будут иметь никакого результата.
«Похоже, Санду решила сделать тему вывода российских миротворцев из Приднестровья главной темой своего президентства. Это отвечает ожиданиям Запада и прозападных сил в Молдавии, но выбирали ее не для этого. Дело может закончиться для Санду пшиком: ни вывода, ни других результатов», - написал Пушков в Twitter.
Ранее Пушков назвал нереальными планы Санду о присоединении непризнанной Приднестровской Молдавской республики, пишут «Известия».
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, чем российские миротворцы в Приднестровье мешают избранному президенту Молдавии.
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