«Дело закончится пшиком»: Пушков о планах Санду по выводу миротворцев из Приднестровья

Сенатор Алексей Пушков заподозрил избранного президента Молдавии Майи Санду в том, что главной задачей своего президентства она собирается сделать вывод российских миротворцев из Приднестровья. По его мнению, такие устремления не будут иметь никакого результата.

Газ бесплатно, миротворцы - вон? Россию возмутила позиция Санду по Приднестровью

«Похоже, Санду решила сделать тему вывода российских миротворцев из Приднестровья главной темой своего президентства. Это отвечает ожиданиям Запада и прозападных сил в Молдавии, но выбирали ее не для этого. Дело может закончиться для Санду пшиком: ни вывода, ни других результатов», - написал Пушков в Twitter.

Ранее Пушков назвал нереальными планы Санду о присоединении непризнанной Приднестровской Молдавской республики, пишут «Известия».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, чем российские миротворцы в Приднестровье мешают избранному президенту Молдавии.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:МолдавияАлексей Пушков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры