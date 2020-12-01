Газ бесплатно, миротворцы - вон? Россию возмутила позиция Санду по Приднестровью

Избранный президент Молдавии Майя Санду в первом интервью российским СМИ заговорила о справедливости. По мнению политика, требовать от Кишинёва уплаты долга за газ неподконтрольного ему Приднестровья - «нечестно и несправедливо», пишет РБК.

Долг непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) за газ сейчас составляет уже 7,5 миллиарда долларов. Сразу после своего избрания Санду говорила журналистам, что Кишинев этот долг за собой не признает, поскольку его никто не спрашивал, «хочет ли он получать этот газ или нет». Правобережная Молдавия по своим обязательствам платит исправно, подчеркнула Санду.

Ещё один пункт её политической программы — тезис о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Санду уже несколько раз говорила о соответствующих планах, а в МИД России ей напоминали, что только благодаря миротворцам в регионе в последние 25 лет нет кровопролитных столкновений.

В Госдуме уже дали жёсткую отповедь новому президенту Молдавии. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников напомнил Санду о Нагорном Карабахе, куда всего несколько недель назад пришлось вводить миротворцев.



«Если это не ее страна (речь идет о Приднестровье - прим. НСН), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них как на рабах пахать и сеять», - отметил он.

А если Санду хочет войны, то в Приднестровье люди готовы отстаивать свою независимость с оружием в руках, подчеркнул российский депутат.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН предположил, что такая позиция Санду относительно Приднестровья может похоронить её политическую карьеру.

«Только политический самоубийца может говорить о выводе российских миротворцев. Есть соглашение от 1992 года, согласно которому миротворцы находятся на территории Приднестровья абсолютно легально. Любой политик, говорящий обратное, провоцирует выход из соглашения. Если Санду пойдет на это, будет эскалация конфликта. Поэтому ни один здравомыслящий человек не сделает этого. Подобные заявления плохо закончатся для политика», - полагает он.