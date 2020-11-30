Разгром за три дня. Стрелков о судьбе российских миротворцев в Приднестровье

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН оценил боеспособность группировки российских миротворцев в Приднестровье.



«Если начнутся военные действия, то Молдова начнет их при взаимодействии с Украиной, при поддержке Румынии и, вероятно, Турции. В этой ситуации у российских миротворцев нет никаких шансов. Несмотря на то, что российские военные объекты есть в нескольких точках Приднестровья, сам регион - это узенькая полоска земли. Ее ширина мало где превышает 20 километров. Миротворцы окажутся блокированными на суше и с воздуха, поэтому долгое сопротивление невозможно», - отметил он.



Стрелков также рассказал, сколько продержится немногочисленная группировка российских военных без усиления.

«Они долго не продержатся даже против одной Молдовы, речь может идти о нескольких неделях. Если подключится Румыния, то речь пойдет о днях. Если же будет задействована украинская армия, то миротворцы не продержатся больше двух-трех суток. Россия могла бы оказать помощь, если бы реализовала проект «Новороссия». Ведь через Донбасс можно было бы перебросить любое количество людей, однако в текущих обстоятельствах это невозможно», - заключил бывший министр обороны ДНР.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН высказал мнение, что такая позиция Санду может похоронить ее политическую карьеру.



Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Санду попыткой подорвать усилия по мирному урегулированию приднестровской проблемы. Она напомнила, что лишь благодаря российским миротворцам в регионе уже 25 лет сохраняется стабильность и не проливается кровь.

