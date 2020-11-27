Самоубийство! Санду предупредили о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья

«Только политический самоубийца может говорить о выводе российских миротворцев. Есть соглашение от 1992 года, согласно которому миротворцы находятся на территории Приднестровья абсолютно легально. Любой политик, говорящий обратное, провоцирует выход из соглашения. Если Санду пойдет на это, будет эскалация конфликта. Поэтому ни один здравомыслящий человек не сделает этого. Подобные заявления плохо закончатся для политика. Совершенно однозначно никто в Приднестровье не хочет вывода российских миротворцев. Я хочу, чтобы в России это понимали. Есть общественная поддержка», - сказал он.



Тулянцев объяснил, почему вывод военного контингента из Приднестровья невыгоден никому, а в первую очередь, европейским странам.



«Сегодня на территории Приднестровья в селе Колбасном находится самый крупный склад оружия в Европе. Российские военные охраняют этот склад. Если их вывести, то кто даст гарантию, что оружие не разбредется по Европе? В первую очередь, сами европейцы должны быть заинтересованы в охране склада российскими военными. И когда горячие головы делают заявления о выводе, это выглядит непрофессионально» - отметил он.



Общественный деятель также отметил, что после проигрыша на выборах Додон частично лишился влияния в стране.



«По факту Додон сегодня только лидер партии. Он уже не сидит в кресле президента, не находится в правительстве, он даже не депутат. Просто гражданин республики. Конечно, он хочет каким-то образом проявить себя активно в политике, и остро реагирует на любые заявления», - рассказал Тулянцев.



Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Санду попыткой подорвать усилия по мирному урегулированию приднестровской проблемы. Она напомнила, что лишь благодаря российским миротворцам в регионе уже 25 лет сохраняется стабильность и не проливается кровь.

