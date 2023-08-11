«Мясорубка»: США и Франция поддержали военную операцию в Нигере, «Вагнер» близко

«Африка, в том числе и то, что южнее Сахары, была очень важной частью французской колониальной империи. Франция пыталась сохранить там влияние, но кризис этой политики особенно дал о себе знать на фоне появления террористических мусульманских движений в Западной Африке, в Сахеле. Франция в 2013 году в рамках отношений с этими странами начала оказывать вооруженную поддержку в борьбе с джихадистами. Частичные успехи были, но политические, экономические и социальные последствия французского присутствия привели к тому, что деятельность ЧВК "Вагнер" в этих странах оказалась востребованной», - говорил Рубинский.

Некоторые политологи считают, что конфликт вокруг Нигера является противостоянием России с США и Францией. По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, в этом противостоянии решающую роль может сыграть группа «Вагнера».

«Проблема на самом деле достаточно простая. Американцы и французы хотят максимально дестабилизировать этот регион. Все, что южнее Сахары, это зона французского франка и огромные запасы минеральных ресурсов, в том числе и урана. Появление отрядов "Вагнера" серьезно стабилизирует ситуацию. Вагнеровцы могут сыграть выдающуюся роль в этой ситуации, потому что на нее надо смотреть в широком контексте, как на противоборство России и США, а Франция в данном случае просто союзник американцев, который вместе с ними контролирует эту часть Африки. Там речь идет не только о Мали, Буркина-Фасо и Чаде, но и о десятке других стран», - говорил Подберезкин в интервью НСН.

Ранее, 31 июля, Евгений Пригожин заявил, что контур следующих задач группы «Вагнера» «отчетливо прорисовывается». И судя по всему, этот контур совпадает с очертаниями африканского континента. Он отметил, что набор в группу не возобновится, поскольку людей достаточно. Большинство сейчас в отпусках, остальные – в Африке и в Белоруссии, указывал Пригожин. При этом в Госдепартаменте США заявляли 27 июля, что не видят признаки участия «вагнеровцев» в событиях в Нигере и не собираются спекулировать на этой теме.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран, сообщает «Радиоточка НСН».

