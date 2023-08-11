«Мясорубка»: США и Франция поддержали военную операцию в Нигере, «Вагнер» близко
Главы стран-членов ЭКОВАС готовы начать военную операцию в Нигере, их поддержали США и Франция. Между тем мятежники грозят убийством свергнутого президента Базума в случае интервенции, а эксперты видят спасение Африки в группе «Вагнера».
Главы государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Об этом сообщил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара после возвращения из Абуджи, где проходил саммит объединения.
«Начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы окончательно уточнить детали», - сказал он.
Уаттара отметил, что его страна предоставит для операции батальон численностью от 850 до 1100 человек. По его словам, в операции примут участие Нигерия, Бенин, а также ряд других стран.
«Путчисты могут принять решение уйти завтра утром, и военной интервенции не будет, все зависит от них. Мы полны решимости вернуть президенту (Нигера Мохамеду – ред. НСН Базуму его полномочия», - добавил Уаттара.
США И ФРАНЦИЯ ПОДДЕРЖАЛИ ОПЕРАЦИЮ
Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 августа заявил, что Соединенные Штаты поддерживают действия ЭКОВАС по восстановлению порядка в Нигере.
«ЭКОВАС играет руководящую роль в ясном выражении императива о необходимости возвращения конституционного порядка. Мы поддерживаем их работу и лидерство», - сказал он.
Франция также не осталась в стороне. МИД страны 11 августа заявил, что Франция поддерживает решения саммита ЭКОВАС по восстановлению порядка с помощью военной операции в Нигере.
«Франция заявляет о своей полной поддержке всех решений, принятых на внеочередном саммите глав государств и правительств ЭКОВАС 10 августа», - говорится в сообщении.
Министерство отметило, что лидеры государств сообщества подтвердили намерение восстановить конституционный и демократический порядок в Нигере, а также добиться немедленного освобождения свергнутого президента Базума и членов его семьи.
При этом Франция готова действовать не только словом, но и делом. По неподтвержденным данным, государство перекинуло в Нигерию 2500 спецназовцев и 15 вертолетов. По информации Telegram-канала «Это еще не конец», Франция под знаменем ECOMOG (военная коалиция ЭКОВАС) может «устроить провокацию» и в ближайшие 72 часа вторгнуться в Нигер. Указывается, что Нигер становится для французского лидера Эммануэля Макрона краеугольным внешнеполитическим вызовом.
«Вагнера перебрасываются в Мали и ЦАР, где сегодня может оказаться после сплава по Нилу и сам (глава группы «Вагнера» - ред. НСН) Евгений Пригожин. Может быть то еще СВО в Африке. Нигерская мясорубка», - сообщает канал.
Однако ряд экспертов отмечают, что Макрону все же придется договариваться с мятежниками в Нигере. По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН, эксперта по Франции Сергея Федорова, с мятежниками придется вести переговоры, потому что вернуть к власти лояльного Базума с помощью военной силы будет сложно.
«Франция сейчас пытается организовать блокаду страны благодаря своим союзникам в этом регионе. Смогут ли они эффективно действовать, чтобы вернуть лояльного президента, пока непонятно. Ситуация неопределенная. Не думаю, что у Франции это получится, потому что там раскол в армии. Так просто мятежники не сдадутся. Возможно, новые власти с французами как-то договорятся. Нигер получает от ЕС неплохую помощь, примерно 200 миллионов евро год, что для этой бедной страны существенно. Если ЕС пригрозит, то это будет сильный удар для новой власти», - объяснял Федоров в интервью НСН.
МЯТЕЖНИКИ ГРОЗЯТ УБИЙСТВОМ, «ВАГНЕР» БЛИЗКО
Мятежники в Нигере заявили заместителю главы Госдепа США Виктории Нуланд, что убьют президента Базума в случае начала военной операции. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
«Хунта Нигера заявила, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть», — говорится в сообщении.
При этом агентство уточнило, что Нуланд узнала об угрозе Базуму во время визита в Нигер на этой неделе, 7 августа. Тогда она предлагала путь восстановления демократического порядка в стране, однако мятежники «не проявили особого интереса».
Между тем Франции пророчат все больше проблем в Африке. Газета Le Figaro ранее обнародовала открытое письмо 94 французских сенаторов к Эммануэлю Макрону. Они заявили о провале постколониальной политики в Африке, посетовав, что на смену французской Африке в военном плане приходит «российская Африка», в экономическом – китайская, а в дипломатическом – американская.
На этом фоне глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в интервью НСН отмечал, что политика Франции в Африке уже десять лет терпит крах, поэтому местные лидеры обращаются за помощью к группе «Вагнера».
«Африка, в том числе и то, что южнее Сахары, была очень важной частью французской колониальной империи. Франция пыталась сохранить там влияние, но кризис этой политики особенно дал о себе знать на фоне появления террористических мусульманских движений в Западной Африке, в Сахеле. Франция в 2013 году в рамках отношений с этими странами начала оказывать вооруженную поддержку в борьбе с джихадистами. Частичные успехи были, но политические, экономические и социальные последствия французского присутствия привели к тому, что деятельность ЧВК "Вагнер" в этих странах оказалась востребованной», - говорил Рубинский.
Некоторые политологи считают, что конфликт вокруг Нигера является противостоянием России с США и Францией. По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, в этом противостоянии решающую роль может сыграть группа «Вагнера».
«Проблема на самом деле достаточно простая. Американцы и французы хотят максимально дестабилизировать этот регион. Все, что южнее Сахары, это зона французского франка и огромные запасы минеральных ресурсов, в том числе и урана. Появление отрядов "Вагнера" серьезно стабилизирует ситуацию. Вагнеровцы могут сыграть выдающуюся роль в этой ситуации, потому что на нее надо смотреть в широком контексте, как на противоборство России и США, а Франция в данном случае просто союзник американцев, который вместе с ними контролирует эту часть Африки. Там речь идет не только о Мали, Буркина-Фасо и Чаде, но и о десятке других стран», - говорил Подберезкин в интервью НСН.
Ранее, 31 июля, Евгений Пригожин заявил, что контур следующих задач группы «Вагнера» «отчетливо прорисовывается». И судя по всему, этот контур совпадает с очертаниями африканского континента. Он отметил, что набор в группу не возобновится, поскольку людей достаточно. Большинство сейчас в отпусках, остальные – в Африке и в Белоруссии, указывал Пригожин. При этом в Госдепартаменте США заявляли 27 июля, что не видят признаки участия «вагнеровцев» в событиях в Нигере и не собираются спекулировать на этой теме.
В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран, сообщает «Радиоточка НСН».
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