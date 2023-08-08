Меняют на «Вагнер»: В РАН подтвердили опасения Франции о «российской Африке»
Российское военное и китайское экономическое присутствие в Африке могут изменить расклад сил в бывших французских колониях, сказал в эфире НСН Юрий Рубинский.
Французская политика в Африке уже десять лет терпит крах, поэтому местные лидеры обращаются за помощью к ЧВК «Вагнер», заявил в интервью НСН глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
Газета Le Figaro ранее обнародовала открытое письмо 94 французских сенаторов к президенту этой страны Эммануэлю Макрону. Они заявили о провале постколониальной политики в Африке, посетовав, что на смену французской Африке в военном плане приходит «российская Африка», в экономическом – китайская, а в дипломатическом – американская.
«Африка, в том числе и то, что южнее Сахары, была очень важной частью французской колониальной империи. Франция пыталась сохранить там влияние, но кризис этой политики особенно дал о себе знать на фоне появления террористических мусульманских движений в Западной Африке, в Сахеле. Франция в 2013 году в рамках отношений с этими странами начала оказывать вооруженную поддержку в борьбе с джихадистами. Частичные успехи были, но политические, экономические и социальные последствия французского присутствия привели к тому, что деятельность ЧВК "Вагнер" в этих странах оказалась востребованной», - сказал Рубинский.
По его мнению. Россия и Китай могут изменить расклады в Западной Африке, при этом Франция и США продолжат соревнование за симпатии африканцев.
«Сенаторов, бьющих тревогу, можно понять. Китайское экономическое присутствие и российское военное через ЧВК "Вагнер" могут изменить расклад сил, который был до сих пор. При этом ни руководство Франции, ни США, ни коллективный Запад не собираются отказываться от Африки, соревнование за симпатии между Западом и Востоком будет продолжаться. Теперь, вероятно, Макрон совершит поездки по Африке и постарается расширить сотрудничество со странами, где французов не было. Речь идет о бывших владениях Португалии, Испании и Бельгии. Но быстрого эффекта от этого не будет, у Франции пока не видно плана преодоления этого кризиса», - заключил собеседник НСН.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на фоне военного переворота в Нигере Россия с помощью ЧВК «Вагнер» может «наступить на причинное место» американцам и французам.
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