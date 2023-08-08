Меняют на «Вагнер»: В РАН подтвердили опасения Франции о «российской Африке»

Французская политика в Африке уже десять лет терпит крах, поэтому местные лидеры обращаются за помощью к ЧВК «Вагнер», заявил в интервью НСН глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Газета Le Figaro ранее обнародовала открытое письмо 94 французских сенаторов к президенту этой страны Эммануэлю Макрону. Они заявили о провале постколониальной политики в Африке, посетовав, что на смену французской Африке в военном плане приходит «российская Африка», в экономическом – китайская, а в дипломатическом – американская.