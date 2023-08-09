Военный эксперт призвал изолировать Францию для недопущения вторжения в Нигер

Он полагает, что Москва может провести консультации по этому вопросу с арабскими и африканскими странами. Желание Франции вмешаться в дела Нигера Матвийчук объяснил падением значимости Парижа на «черном континенте».

По его словам, в Нигере находится передовой отряд ЧВК «Вагнер». Бойцы могут посодействовать решению внутриполитического конфликта, сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Армия Нигера в среду заявила, что Франция атаковала бойцов нацгвардии и нарушила воздушное пространство страны. В Париже отвергли обвинения, сообщает «Радиоточка НСН».

