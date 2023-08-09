Военный эксперт призвал изолировать Францию для недопущения вторжения в Нигер

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что России вместе с дружественными странами следует изолировать Францию, чтобы не допустить интервенцию в Нигер.

В США заявили, что не видят какой-либо роли ЧВК «Вагнер» в событиях в Нигере

Он полагает, что Москва может провести консультации по этому вопросу с арабскими и африканскими странами. Желание Франции вмешаться в дела Нигера Матвийчук объяснил падением значимости Парижа на «черном континенте».

По его словам, в Нигере находится передовой отряд ЧВК «Вагнер». Бойцы могут посодействовать решению внутриполитического конфликта, сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Армия Нигера в среду заявила, что Франция атаковала бойцов нацгвардии и нарушила воздушное пространство страны. В Париже отвергли обвинения, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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