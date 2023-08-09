Военный эксперт призвал изолировать Францию для недопущения вторжения в Нигер
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что России вместе с дружественными странами следует изолировать Францию, чтобы не допустить интервенцию в Нигер.
Он полагает, что Москва может провести консультации по этому вопросу с арабскими и африканскими странами. Желание Франции вмешаться в дела Нигера Матвийчук объяснил падением значимости Парижа на «черном континенте».
По его словам, в Нигере находится передовой отряд ЧВК «Вагнер». Бойцы могут посодействовать решению внутриполитического конфликта, сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.
Армия Нигера в среду заявила, что Франция атаковала бойцов нацгвардии и нарушила воздушное пространство страны. В Париже отвергли обвинения, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru