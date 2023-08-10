Страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере

Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) достигли договоренности о начале военной операции в Нигере. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Свергнутый президент Нигера отказался уходить в отставку

По информации агентства, страны ЭКОВАС намерены начать операцию «как можно скорее». AFP ссылается на президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттара.

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Мятежники провозгласили главой государства генерала Абдурахмана Тчиани.

Представители армейского командования Нигера пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума в случае интервенции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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