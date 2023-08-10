Страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере
Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) достигли договоренности о начале военной операции в Нигере. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).
По информации агентства, страны ЭКОВАС намерены начать операцию «как можно скорее». AFP ссылается на президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттара.
Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Мятежники провозгласили главой государства генерала Абдурахмана Тчиани.
Представители армейского командования Нигера пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума в случае интервенции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пожар в Одинцове локализован на площади 2 тысячи «квадратов»
- Экс-разведчик Риттер: ВСУ понесли колоссальные потери в ходе наступления
- Страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере
- «Балтика» обыграла «Ахмат» в матче Кубка России
- СМИ: Зеленский собрался отправить в отставку министра обороны Резникова
- Россия 11 августа запустит первую за почти 50 лет лунную миссию
- ФОМ: 56% россиян не ощутили влияния санкций
- Ганчев: ВС РФ осталось пройти несколько километров до Купянска
- Байден запросил у Конгресса средства на экстренную помощь Украине
- Экс-сотрудник ГИБДД сознался в причастности к убийству Дугиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru