Мятежники Нигера объявили о формировании нового правительства

По данным портала, в новый кабмин вошли 20 министров, как военные, так и гражданские лица. В частности, глава правительства республики Али Ламин Зейн стал министром экономики и финансов, государственным министром - министром национальной обороны — один из лидеров НССР генерал-лейтенант Салифу Моди.

В конце июля президент Нигера Мохамед Базум был свергнут в результате военного переворота, новым главой республики провозгласили лидера мятежников Абдурахмана Тчиани, напоминает Ura.ru. В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Нигере и выступили за скорейшее восстановление законности в республике, отмечает RT.

