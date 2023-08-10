Мятежники Нигера объявили о формировании нового правительства
Лидер мятежников Нигера, председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании переходного правительства. Об этом сообщает ActuNiger.
По данным портала, в новый кабмин вошли 20 министров, как военные, так и гражданские лица. В частности, глава правительства республики Али Ламин Зейн стал министром экономики и финансов, государственным министром - министром национальной обороны — один из лидеров НССР генерал-лейтенант Салифу Моди.
В конце июля президент Нигера Мохамед Базум был свергнут в результате военного переворота, новым главой республики провозгласили лидера мятежников Абдурахмана Тчиани, напоминает Ura.ru. В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Нигере и выступили за скорейшее восстановление законности в республике, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru