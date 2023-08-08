Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Нигер, сравнив поездку с действиями американского политика во время массовых протестов в Киеве в конце 2013 года.
Ранее Нуланд посетила африканскую республику, где в конце июля произошел военный переворот, и провела переговоры с мятежниками. Встреча не увенчалась успехом, военные отказали Нуланд во встрече со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат добавила, что подобного «бананового режима», как на Украине, больше не найти.
Во время протестов в Киеве в 2013-2014 годах, которые привели к госперевороту, Нуланд поддерживала демонстрантов и раздавала печенье участникам митингов на Площади Независимости в Киеве. Позже политик заявляла, что раздавала сэндвичи митингующим и правоохранителям.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сальдо заявил об уничтожении двух катеров ВСУ при попытке высадить десант
- На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину
- Польша перебросит на границу с Белоруссией еще тысячу военных
- Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер
- «Это радует!»: Пригожин ответил Нуланд на слова о «Вагнере» в Нигере
- Под Владимиром загорелось предприятие по производству акриловых ванн
- Глава Ульяновской области: Задержанного мэра Димитровграда уволят
- В Свердловской области пропала женщина с пятилетним ребенком
- СМИ: задержан помощник главы Ульяновской области Эдель
- Защита обжаловала приговор основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru