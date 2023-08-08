Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер

Ранее Нуланд посетила африканскую республику, где в конце июля произошел военный переворот, и провела переговоры с мятежниками. Встреча не увенчалась успехом, военные отказали Нуланд во встрече со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат добавила, что подобного «бананового режима», как на Украине, больше не найти.

Во время протестов в Киеве в 2013-2014 годах, которые привели к госперевороту, Нуланд поддерживала демонстрантов и раздавала печенье участникам митингов на Площади Независимости в Киеве. Позже политик заявляла, что раздавала сэндвичи митингующим и правоохранителям.

