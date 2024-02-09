«Мясник» и «генерал 200»: Новому главкому ВСУ припомнили Дебальцево и Артемовск
НСН рассказывает, чем известен Александр Сырский, которого поставили на руководство вместо неудобного президенту Украины Валерия Залужного.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля закончил «Санта-Барбару» с увольнением главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного. О разногласиях Зеленского и Залужного писали с осени 2022 года, слухи об отставке главкома ходили уже больше 10 дней.
Зеленский в своем обращении дал понять, что причина увольнения – провал летнего контрнаступления ВСУ.
«Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях на Донетчине повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе…», - сказал глава государства.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал цели смены главнокомандующего: сменить тактику, потому как прежняя не дала результата, а также не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения.
«Должен появиться реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год. <…> Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине», - говорится в пожеланиях офиса Зеленского. Среди других проблем, требующих решения – логистика, обучение военнослужащих, обеспечение ротации, «чрезмерно» раздутые штабы.
Претворять в жизнь пожелания Зеленского назначен генерал-полковник Александр Сырский, который с августа 2019 года являлся главкомом Сухопутных войск Украины. Ожидается, что новую команду он представит на днях.
КТО ТАКОЙ СЫРСКИЙ?
Сырский – уроженец Владимирской области, который родился в семье военного и с 1980 года живет на Украине. Известно, что он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а уже в 1993 командовал мотострелками в Чугуеве.
В 2017 году Сырский был назначен командующим военными операциями Украины в Донецкой и Луганской области. Он участвовал в боях под Дебальцево, завершившихся поражением и отходом ВСУ. Несмотря на это, при президенте Порошенко Сырский дослужился до генерал-лейтенанта, а с приходом Зеленского к власти стал главкомом Сухопутных войск и получил звание генерал-полковника.
«Эта фамилия мне знакома. Я частенько ее слышал зимой 2015-го, когда работал в Дебальцево и его окрестностях. Он был одним из главных действующих лиц той эпической битвы. Сначала руководил боями в Углегорске, из которого его с треском вышибли. Потом в Редкодубе — с тем же результатом. Затем пытался отбить Логвиново — маленький поселок, который стоит на трассе Дебальцево-Артемовск. Это самое горлышко котла. Но тоже безрезультатно», - пишет о Сырском российский военкор Александр Коц.
ГЕНЕРАЛ 200
В 2022 году Сырский командовал обороной Киева в начале спецоперации РФ. Затем у Сырского был относительный успех – наступление в Харьковской области и занятие Балаклеи. Но потом случилась битва за Бахмут (Артемовск), после которой Сырский получил нелестные прозвища, а город украинцы в итоге потеряли.
Как пишет издание Politico, из-за ужасных потерь украинские военные прозвали Сырского «мясником» и «генералом 200» (груз 200 – значит «погибший»).
Как отмечает издание, среди рядовых Сырский крайне непопулярен: его считают командующим, который беззастенчиво подвергает подчиненных опасности на поле боя.
«Как военный руководитель он характеризуется крайне негативно. Не знает ни положений, ни устава. Личным составом распоряжается крайне нерационально. Не может грамотно сформулировать задачи и планировать боевые операции. Авторитетом не пользуется начиная ещё с 2015 года из-за ситуаций под Дебальцево», - пишет о нем телеграм-канал GREY ZONE, близкий к «Группе Вагнера» (её бойцы выбивали ВСУ из Артемовска).
По мнению военного обозревателя Бориса Рожина (colonelcassad), провал Сырского в Артемовске «остался несколько в тени основного поражения ВСУ на Запорожском направлении, но отвечал за этот провал непосредственно Сырский, который смог доползти ценой огромных потерь до линии Клещеевка-Курдюмовка и там выдохся».
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Эксперты отмечают, что дальнейшие действия Залужного – более популярного и компетентного, чем Сырский – пока неясны.
Замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил НСН, что Залужного убрали с должности главкома именно из-за его популярности.
«Что изменится в тактике, сложно сказать… Это разлад в армии. Это уже вторая попытка: один раз Сырский уже отказался от этой должности. Очевидно, Сырский идет под давлением, это понятно. Конфликт между Зеленским и Залужным приводит к конфликту внутри украинской армии. Это не первые грядущие изменения», - ожидает чего-то интересного российский парламентарий.
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой считает, что у Сырского отсутствует даже теоретический уровень подготовки управления вооруженными силами, так что для ВС РФ серьезных последствий от перестановок в ВСУ не будет. А вот Залужному крупно повезет, если он успеет уехать с Украины: многие теперь захотят с ним поквитаться.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев похвалил Карлсона за интервью с Путиным
- «Чувство презрения и омерзения»: Медведев высказался о назначении главкома ВСУ
- Путин: Польша закрыла газопровод Ямал - Европа
- Над четырьмя регионами России нейтрализовали 19 дронов ВСУ
- «Мясник» и «генерал 200»: Новому главкому ВСУ припомнили Дебальцево и Артемовск
- Путин рассказал Карлсону о разговоре с Зеленским о неонацистах
- Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки по ситуации в зоне СВО
- Журналист Карлсон: Нами правят сумасшедшие
- Журналист Карлсон назвал безумцами тех, кто считает, что Путин уступит Крым Украине
- Путин: Американский журналист Гершкович получал секретную информацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru