«Мясник» и «генерал 200»: Новому главкому ВСУ припомнили Дебальцево и Артемовск

Зеленский в своем обращении дал понять, что причина увольнения – провал летнего контрнаступления ВСУ.

«Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях на Донетчине повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе…», - сказал глава государства.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал цели смены главнокомандующего: сменить тактику, потому как прежняя не дала результата, а также не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения.

«Должен появиться реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год. <…> Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине», - говорится в пожеланиях офиса Зеленского. Среди других проблем, требующих решения – логистика, обучение военнослужащих, обеспечение ротации, «чрезмерно» раздутые штабы.