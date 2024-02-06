В МИД РФ сравнили дискуссию об отставке Залужного с «Санта-Барбарой»
6 февраля 202401:31
Возможная отставка главнокомандующего Вооруженных сил Украины и дискуссия вокруг этого напоминает американскую мыльную оперу «Санта-Барбара», сообщила в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.
«У кого ТВ-программа? Когда сериал "Санта-Залужный-Барбара» заканчивается?», — написала дипломат.
По ее словам, благодаря рекордному урожаю кукурузы попкорна в стране хватит надолго.
Ранее депутат Верховной рады заявил, что Залужный согласился стать послом в Британии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД РФ сравнили дискуссию об отставке Залужного с «Санта-Барбарой»
- Госдеп не стал комментировать данные о том, что Ил-76 сбит ЗРК Patriot
- В Петербурге задержали избивавших прохожих на камеру треш-блогеров
- Шольц: Завершения конфликта на Украине «не видно»
- Посол Антонов: Стоит цель вернуть из тюрем в США домой всех россиян
- Подоляк заявил об аудите действий ВСУ за два года
- Умер звезда сериала «Доктор Кто» Майкл Джейстон
- Медведев рассказал о работе дворником из-за низкой стипендии
- Начались съемки новой части «Техасской резни бензопилой»
- В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за беспилотников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru