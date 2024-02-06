В МИД РФ сравнили дискуссию об отставке Залужного с «Санта-Барбарой»

Возможная отставка главнокомандующего Вооруженных сил Украины и дискуссия вокруг этого напоминает американскую мыльную оперу «Санта-Барбара», сообщила в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Память отшибло?»: Зеленскому напомнили о провалах ВСУ перед отставкой Залужного

«У кого ТВ-программа? Когда сериал "Санта-Залужный-Барбара» заканчивается?», — написала дипломат.

По ее словам, благодаря рекордному урожаю кукурузы попкорна в стране хватит надолго.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что Залужный согласился стать послом в Британии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры