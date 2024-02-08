«Сбитый летчик»: Генерал Липовой заявил, что Залужного «уберут» после отставки
Сырского назначили главкомом ВСУ, так как у него есть соответствующая теоретическая подготовка, однако ход боевых действий в пользу Украины от этого не изменится, отметил Сергей Липовой.
Если экс-главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный успеет уехать из страны после своей отставки, то ему крупно повезет, заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в интервью НСН. По его словам, с Залужным хотят поквитаться многие с территории Западной Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского главкомом ВСУ. До этого Зеленский встретился с находившимся на этой должности Валерием Залужным. Они затронули тему обновления руководства армии, президент предложил ему «оставаться в команде». Липовой уверен, что Залужного ликвидируют в ближайшее время.
«Если Залужный успеет уехать с Украины, значит, ему крупно повезло. Но вполне возможно, что он даже не успеет уехать. Как только он сдал полномочия, он выходит из-под статуса государственного служащего – особо охраняемого лица. С ним с Западной Украины хотят очень многие встретиться, поговорить, поквитаться и свести свои счеты. Поэтому Залужный на сегодняшний день уже как сбитый летчик или хромая утка», - сказал Липовой.
Он отметил, что Сырского назначили главкомом ВСУ, так как у него есть соответствующая теоретическая подготовка. Однако, по словам генерала, ход боевых действий в пользу Украины от этого не изменится.
«Сырский - выпускник Московского высшего военного общевойскового командного училища – это кузница кадров командиров Сухопутных войск. Буданов (Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга – ред. НСН) более мелкая фигура. У него отсутствует даже теоретический уровень подготовки управления вооруженными силами. По большому счету, чувствительно назначение Сырского не отразится. В армии и так царит далеко не воинственное настроение. Ход военных действий серьезно не поменяется, если не будет крупного вливания боеприпасов и боевой техники. Все зависит от заокеанских хозяев», - сказал Липовой.
Кроме того, он выразил уверенность, что Сырский после своего назначения будет расставлять в командовании армии Украины «своих» людей.
«Перестановки будут. Сейчас Сырский будет расставлять везде своих людей. Но дело в том, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. За спиной у Сырского, Залужного, у всех стоят американские инструкторы. То, что сейчас раздувают психоз о том, что что-то изменится и пойдет не так – это все не больше, чем пустые политические заявления. Для России это ничего не меняет. Россия будет и дальше выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим», - резюмировал собеседник НСН.
Разговоры о возможной отставке Залужного продолжались с конца 2023 года — после того, как журнал Time опубликовал материал, из которого следовало, что между президентом и главкомом есть конфликт.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН заявил, что после отставки Валерия Залужного последует ряд событий, которые приведут к тому, что украинская армия обернется против президента Владимира Зеленского, передает «Радиоточка НСН».
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