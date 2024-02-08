«Сбитый летчик»: Генерал Липовой заявил, что Залужного «уберут» после отставки

«Если Залужный успеет уехать с Украины, значит, ему крупно повезло. Но вполне возможно, что он даже не успеет уехать. Как только он сдал полномочия, он выходит из-под статуса государственного служащего – особо охраняемого лица. С ним с Западной Украины хотят очень многие встретиться, поговорить, поквитаться и свести свои счеты. Поэтому Залужный на сегодняшний день уже как сбитый летчик или хромая утка», - сказал Липовой.

Он отметил, что Сырского назначили главкомом ВСУ, так как у него есть соответствующая теоретическая подготовка. Однако, по словам генерала, ход боевых действий в пользу Украины от этого не изменится.

«Сырский - выпускник Московского высшего военного общевойскового командного училища – это кузница кадров командиров Сухопутных войск. Буданов (Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга – ред. НСН) более мелкая фигура. У него отсутствует даже теоретический уровень подготовки управления вооруженными силами. По большому счету, чувствительно назначение Сырского не отразится. В армии и так царит далеко не воинственное настроение. Ход военных действий серьезно не поменяется, если не будет крупного вливания боеприпасов и боевой техники. Все зависит от заокеанских хозяев», - сказал Липовой.

Кроме того, он выразил уверенность, что Сырский после своего назначения будет расставлять в командовании армии Украины «своих» людей.