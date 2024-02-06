«Будет бунт?»: На Западе испугались раскола на Украине в случае отставки Залужного

ПОД УГРОЗОЙ РАСКОЛА

При этом на Западе предполагаемым кадровым перестановкам в военном руководстве Украины, прямо скажем, не рады. Партнеры Киева опасаются негативной реакции в украинском обществе, сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц из поставляющих Украине оружие стран G7.

По словам источника газеты, главком ВСУ Валерий Залужный, над которым завис дамоклов меч отставки, пользуется популярностью у солдат ВСУ и мирных жителей, его уход с должности может спровоцировать «бурную негативную реакцию» при том, что сейчас гражданам Украины необходимо объединяться.

К тому же на Западе отмечают, что командование ВСУ может смениться «в критический момент» нехватки на Украине боеприпасов и задержки поставок со стороны западных союзников.

НУЛАНД СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Назревающий военный конфликт не смогли не заметить и в Вашингтоне. На фоне возможного военного переворота 31 января в Киев прибыла заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщило издание Asia Times.

Отмечается, что Нуланд направилась в украинскую столицу по указанию Белого дома для подстраховки от негативного развития событий. По всей видимости, полагает автор материала, были основания считать, что Залужный может поднять бунт против Зеленского при поддержке ВСУ. Очевидно, заявил обозреватель, ключевая задача, которая стояла перед Нуланд, — успокоить Залужного, который, впрочем, еще может поднять вооруженные силы на бунт против Киева.

Также замгоссекретаря США встретилась с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой. Она заверила Киев в том, что американские дальнобойные снаряды GLSDB уже отправлены на Украину.