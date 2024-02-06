«Будет бунт?»: На Западе испугались раскола на Украине в случае отставки Залужного
Залужный популярен среди простых солдат и мирных украинцев, его отставка может спровоцировать смуту в стране, полагают эксперты.
Решения о кадровых перестановках в генштабе будут приниматься на основании итогов тщательного аудита действий ВСУ за без малого два года проведения спецоперации России на Украине и соответствующих решений украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, сообщило издание New Voice.
Политик отметил, что проверка была продиктована «новой ситуацией» и «определенной стагнацией».
ПОД УГРОЗОЙ РАСКОЛА
При этом на Западе предполагаемым кадровым перестановкам в военном руководстве Украины, прямо скажем, не рады. Партнеры Киева опасаются негативной реакции в украинском обществе, сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц из поставляющих Украине оружие стран G7.
По словам источника газеты, главком ВСУ Валерий Залужный, над которым завис дамоклов меч отставки, пользуется популярностью у солдат ВСУ и мирных жителей, его уход с должности может спровоцировать «бурную негативную реакцию» при том, что сейчас гражданам Украины необходимо объединяться.
К тому же на Западе отмечают, что командование ВСУ может смениться «в критический момент» нехватки на Украине боеприпасов и задержки поставок со стороны западных союзников.
НУЛАНД СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
Назревающий военный конфликт не смогли не заметить и в Вашингтоне. На фоне возможного военного переворота 31 января в Киев прибыла заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщило издание Asia Times.
Отмечается, что Нуланд направилась в украинскую столицу по указанию Белого дома для подстраховки от негативного развития событий. По всей видимости, полагает автор материала, были основания считать, что Залужный может поднять бунт против Зеленского при поддержке ВСУ. Очевидно, заявил обозреватель, ключевая задача, которая стояла перед Нуланд, — успокоить Залужного, который, впрочем, еще может поднять вооруженные силы на бунт против Киева.
Также замгоссекретаря США встретилась с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой. Она заверила Киев в том, что американские дальнобойные снаряды GLSDB уже отправлены на Украину.
НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ВОЖДЯ?
Впрочем, то было мнение со стороны. Может быть, в украинском руководстве поддерживают возможные кадровые перестановки в армии?
Вовсе нет. Тревогу такое решение вызвало даже в Верховной Раде. Так, секретарь Верховной Рады по вопросам безопасности Роман Костенко в интервью Radio NV вслед за западными партнерами предрек возможный раскол в обществе.
Более резко высказался генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Прямо-таки с поистине военной прямотой военачальник заявил, что Зеленский сам не справляется с возложенными на него обязанностями, сообщило агентство ТАСС.
«Что касается заявления президента, что он думает о замене руководства Украины, хочется надеяться, что он подумал про себя», — отрезал генерал, заявив, что ему хочется верить в то, что Зеленский понял свою несостоятельность и осознал ошибочность действий касательно Конституции и закона о мобилизации.
Между тем конфликт между Зеленским и Залужным начался не сегодня и не вчера, равно как и слухи об отставке главкома ВСУ ходят уже не первую неделю. Но сейчас, на фоне окончательного провала украинской армии в зоне спецоперации, их противостояние достигло апогея. Почему президент Украины вознамерился отправить в отставку опального военачальника — вопрос открытый: появляются самые невероятные версии, вплоть до заявления журналиста Сеймура Херша о якобы тайных переговорах Залужного с Западом о завершении конфликта с Россией. Ясно одно — добровольно в отставку Залужный уходить не собирается.
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