«Хороший военный»: Балицкий заявил, что отставка Залужного была бы выгодна России

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что возможная отставка главкома ВСУ Валерия Залужного была бы выгодна России.

Балицкий назвал Залужного хорошим военным, который показал свой высокий профессионализм.

Случился фальстарт: На Украине попрощались с Залужным после встречи с Зеленским

«Поэтому, если они "сожрут" Залужного – лучше. Чтобы остались такие дилетанты, как Зеленский», - заявил Балицкий РИА Новости, отвечая на вопрос, выгодна ли России отставка главкома ВСУ.

В понедельник украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили о его отставке. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке главкома.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Отставки И НазначенияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры