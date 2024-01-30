«Хороший военный»: Балицкий заявил, что отставка Залужного была бы выгодна России
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что возможная отставка главкома ВСУ Валерия Залужного была бы выгодна России.
Балицкий назвал Залужного хорошим военным, который показал свой высокий профессионализм.
«Поэтому, если они "сожрут" Залужного – лучше. Чтобы остались такие дилетанты, как Зеленский», - заявил Балицкий РИА Новости, отвечая на вопрос, выгодна ли России отставка главкома ВСУ.
В понедельник украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили о его отставке. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке главкома.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Саратовской области в ДТП погибли три человека
- Глава Минобороны Финляндии призвал запретить двойное гражданство для россиян
- СМИ: В Таиланде ограбили спавшего в номере россиянина
- Ирина Свиридова не смогла собрать подписи для регистрации на выборах президента РФ
- Союз туриндустрии заявил об упрощении получения шенгенских виз россиянами
- Актера Пола Андерсона из «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков
- Вспышку в небе над Подольском объяснили коротким замыканием
- В Госдуме призвали блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube
- Курский губернатор призвал жителей установить приложение МЧС из-за обстрелов
- Солиста «Би-2» Леву обнаружили в аэропорту Таиланда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru