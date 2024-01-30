«Хороший военный»: Балицкий заявил, что отставка Залужного была бы выгодна России

«Поэтому, если они "сожрут" Залужного – лучше. Чтобы остались такие дилетанты, как Зеленский», - заявил Балицкий РИА Новости, отвечая на вопрос, выгодна ли России отставка главкома ВСУ.

В понедельник украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили о его отставке. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке главкома.

